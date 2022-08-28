نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم القوات البحرية الملكية لعدد 269 وظيفة بالتعاقد على برنامج المساندة الفنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن فتح تقديم القوات البحرية الملكية السعودية أحد أفرع وزارة الدفاع، على شغل 269 وظيفة للمواطنين من الباحثين عن العمل المنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، من أجل التعاقد على برنامج المساندة الفنية للعمل في عدد من المدن السعودية، على أن يكون التسجيل لشغل تلك الوظائف التي سنضع مسمياتها من خلال بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية ومنها يقوم المتقدم بتسجيل البيانات التي تخصه مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وعنوان الإقامة والبيانات الاجتماعية والعلمية.

مواعيد تقديم القوات البحرية الملكية 1444

يمكن للخريجين من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة أو من يمتلك متطلبات التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية السعودية بنظام التعاقد على برنامج المساندة، تسجيل الطلب على بوابة وزارة الدفاع السعودية بداية من اليوم الأحد الأول من صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، ويستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 7 من صفر، 3 سبتمبر 2022.

الوظائف المطلوب التقديم عليها

تم الإعلان عن المسميات الوظيفية التي يمكن التقديم عليها في القوات البحرية السعودية وهي:

أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية أخصائي جودة ونوعية فحص​ أجهزة بحرية أخصائي إنتاج مرئي ومسموع أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن أمين مكتبة أخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات أخصائي تصوير سينمائي

أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية أخصائي اجتماعي أخصائي مونتاج أخصائي موارد بشرية أخصائي اختبارات أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن

أخصائي عقود، ميزانية.

وظيفة باحث موارد بشرية.

وظيفة فني تموين، قطع غيار، مطبعة، مناولة مواد، مساعد طاهي- الرفع والربط.

فني إلكترونيات- إلكترونيات وأجهزة قياس- إلكترونيات ونظم معلومات، إلكترونيات وأجهزة مصغرة- إلكترونيات واتصالات، صمامات ومضخات، صيانة بدن زوارق، صيانة حاسب إلى صيانة سفن (غواص)، صيانة طوربيدات-صيانة أجهزة مساندة -صيانة ميكانيكية

فني بصلة كهربائية- تثبيت أنابين سفن- تغليف مواد – تموين- حدادة سفن- فني دهان سفن- فني خراطة- فني شبكات حاسب ألي- فني صفائح معدنية.

مأمور مشتريات- محاسب – مخرج تلفزيوني.

وظيفة مهندس نظم – مهندس اتصالات حاسب ألي.

وظيفة باحث قانوني.

وظيفة حلاق – طاعي – عامل مطبخ/ سفرجي- عامل مغسلة

فني ميكانيكا بحري، ميكانيكا صالة البولنج، فني ميكانيكا محركات سفن، فني صيانة هياكل طائرات، فني صيانة هيكل سفينة، فني فحص أجهزة كهربائية فني كهرباء سفن، كهرباء طائرات، فني لحام سفن، مناولة مواد، ميكانيكا بحرية، ميكانيكا سفن تكييف وتبريد، ميكانيكا طائرات ميكانيكا عربات، فني هيدروليك.

مبرمج، مترجم، محاسب، مصمم جرافيك، مكور سيناريو محاكاة، العمليات التكتيكية

وظيفة مدرب رياضي، كهرباء سفن، مضخات وصمامات، هندسة أسلحة بحرية.

مدقق حسابات، مراقب إعاشة، مشغل كرين.

وظيفة معلم اتصالات، إلكترونيات، جرب إلكترونية، تحكم، مشبة التكتيك البحري، تحليل عمليات، دراسات إسلاميه، رياضيات، كهرباء، لغة انجليزية، ميكانيكا محركات سفن، هندسة أسلحة بحرية.

وظيفة مهندس ميكانيكا، شبكات، كهرباء بحري، إلكترونيات.

خباز، طاهي، فني اختبارات وتجارب.

فني إلكترونيات/ مشبهات- إلكترونيات وأجهزة قياس- رادار، متسلق هوائيات، بوصلة كهربائية، رسم هندسي، سفح بالرمال، شبكات، كهرباء طائرات، محركات طائرات.

فني ميكانيا عربات، سفت تكييف وتبريد، محركات سفن، مدرس حرب إلكترونية، مراقب مواني الحوض الجاف

باقي الوظائف التي لم يتم ذكرها متواجدة على بوابة التوظيف لوزارة الدفاع.

أماكن العمل

سيكون العمل في مدن الرياض والجبيل، وجدة، والدمام، وجازان

رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع

يمكن الدخول على رابط التقديم عبر بوابة توظيف وزارة الدفاع ومنها يتم التعرف على الشروط ومتطلبات التقديم والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة مما ذكر في إعلان التوظيف