نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم علي وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع السُّعُودية، حيث أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السُّعُودية عن توفير 269 وظيفة خالية، وقد وضحت الوزارة بأن الوظائف المطلوبة هي وظائف إدارية وتعليمية ووظائف تقنية وفنية خالية للتقديم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، علي أن يتم التقديم لكل من يحمل شهادة الثانوية فأعلى، علي أن يتم العمل في الوزارة بنظام التعاقد على برنامَج المساندة الفنية، علي أن يكون مكان العمل في كل من المدن التالية (الرياض، الدمام، جَدَّة، مدينة جازان، مدينة الجبيل، مدينة رأس مشعاب) ويتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة بوظائف وزارة الدفاع السُّعُودية.

وظائف وزارة الدفاع السُّعُودية

كشفت وزارة الدفاع السُّعُودية عن المسميات الوظيفية المطلوبة لديها، التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم، ومن التخصصات المطلوبة ما يلي: (أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين، أمين مكتبة فنية، أخصائي إنتاج مرئي ومسموع، أخصائي عمل عقود، أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية، فني قطع غيار، أخصائي ميزانية، باحث موارد بشرية، محاسب، فني مِطْبَعَة، فني تموين، مأمور مشتريات، فني مناولة مواد، مخرج تلفزيوني، أخصائي مونتاج، حلاق، طاهي، عامل مطبخ- سفرجي، باحث قانوني، فني إلكترونيات أجهزة مصغرة، فني إلكترونيات أجهزة القياس، عامل مغسلة، فني إلكترونيات، فني بوصلة كهربائية، مهندس نظم، مهندس اتصالات حاسب آلي، أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية) وعدد آخر من التخصصات الوظيفة المتاح التقديم بها.

التقديم في وظائف وزارة الدفاع

يتم التسجيل في الوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع بشكل إلكتروني عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي لجميع المتقدمين: