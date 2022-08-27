توظيف فوري.. المديرية العامة لحرس الحدود تعلن طرح وظائف مؤقتة متعددة عن طريق التعاقد

يبحث عدد كبير جداً من الرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة جيدة برواتب مجزية في التخصصات الخاصة بهم، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم العديد من الوظائف الشاغرة للرجال والتي أعلنت عنها المديرية العامة لحرس الحدود بالسعودية، وهناك الكثير من وظائف السعودية للنساء 1444 التي نوفرها بشكل يومي من خلال موقعنا ويمكنك الاطلاع عليها ومعرفة احدث الوظائف المتاحة للتقديم في الوقت الحالي ونعرض لكم في السطور التالية شروط الالتحاق والتقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود وطريقة التقديم علي الوظيفة وموعد فتح باب التقديم والقبول.

المديرية العامة لحرس الحدود تعلن طرح وظائف مؤقتة متعددة

هناك الكثير من المواطنين يبحثون بشكل يومي عن وظائف مؤقتة جدة 1444 ونوفر لكم وظائف مؤقتة في جدة وجميع المناطق الأخرى بالسعودية والوظائف المتاحة هي (محاسب) ويمكن للمتقدمين حاملي شهادة البكالوريوس التقديم للوظيفة واهم الشروط المطلوبة للقبول هي:

ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

للقبول في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود لا يشترط وجود خبرة سابقة.

ان يكون المتقدم للالتحاق بالوظيفة حاصل علي شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة.

بالنسبة لخريجين الجامعات من الخارج يلزم وجود معادلة الشهادة.

ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها بعد تقديم البيانات المطلوبة والكشف الطبي والاختبار العملي.

طريقة التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

المديرية العامة لحرس الحدود تعلن طرح وظائف مؤقتة متعددة عن طريق التعاقد اتاحت باب التقديم في الوظائف التي أعلنت عنها بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1444/2/3هـ وتستمر مدة التقديم حتي يوم الخميس الموافق 1444/2/5هـ ويمكنك التقديم علي الوظائف مباشرة من خلال موقع المديرية العامة لحرس الحدود الرسمي عبر متصفح الويب.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ وظائف المديرية العامة لحرس الحدود وهي وظائف مؤقتة متعددة عن طريق التعاقد والتي يبحث عنها الكثير من الرجال ويمكنك العثور علي المئات من الوظائف المتاحة في السعودية للرجال والنساء من خلال تصفح قسم الوظائف الشاغرة علي موقعنا للحصول علي أحدث الوظائف.