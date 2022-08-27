التقديم بوظائف الأمن العام برتبة جندي للرجال بأبشر توظيف 1444

وظائف الأمن العام، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن العام في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السُّعُودية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عبر وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية فتح باب التقديم والتسجيل في رتبة (جندي) علي أن يتم التقديم في الوظائف المطلوبة للرجال فقط، وقد أكدت المديرية بأن التقديم يتطلب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة، مع شرط حسن السيرة والسلوك والسمعة لجميع المتقدمين وألا يكون المتقدم قد حُكم عليه بالإدانة في أي جـريمة تخل بالشرف والأمانة، وذلك وفق التفاصيل الخاصة بالتقديم، ويتم التقديم بشكل إلكتروني لجميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الأمن العام.

وظائف الأمن العام

يتم التقديم علي رتبة جندي علي أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة، علي أن يتم التقديم وفق الشروط التالية لجميع المتقدمين:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأ مع الوالدين خلال خـدمة الدولة بخارج المملكة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بأحكام تخص الإدانة في أي جـريمة تخل بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين بأي وظيفة تخضع لنظام ورقابة الخدمة العسكرية.

أن يتنـاسب الوزن الخاص بالمتقدم مع الطول وفق اللائحة الطبية.

يشترط علي المتقدم ألا يكون متزوجًا من غير سُعُودية.

أن يجتاز المتقدم جميع الإجراءات الخاصة باختبارات القبول.

فيما يخص الشهادات التي يتم إصدارها من خارج المملكة فيجب تقديم معادلتها من جانب وزارة التعليم بشرط التصديق عليها.

التقديم في وظائف الأمن العام

يتم التقديم في الوظائف الخالية بالأمن العام عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (أبشر توظيف) علي أن يتم ملء جميع الحقول المطلوبة بمنتهى الدَّقَّة وإدخال البيانات بشكل صحيح، وسوف تقوم المديرية بالعمل علي استبعاد كل من يوجد لديه بيانات غير صحيحة خلال التسجيل في المنصة الخاصة بالتقديم، مع ضرورة توافر الشروط المُعتمدة الخاصة بالقبول والتسجيل لجميع المتقدمين بالأمن العام السعودي.