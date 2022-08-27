نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الأمن العام 1444 رجال عبر أبشر للتوظيف.. تعرف على شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن إتاحة وظائف برتبة جندي رجال، لعام 1444 هـ، لحملة شهادة الثانوية أو ما يعادلها، ونتعرف الآن على موقع ثقفني على الشروط والضوابط التي حددتها مديرية الأمن العام من أجل التقديم على الوظائف.

حيث سيبدأ استقبال طلبات التقديم على وظائف الأمن العام 1444، على الوظائف العسكرية، يوم السبت الموافق 29 محرم 1444هـ، الموافق 27 أغسطس 2022، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس الموافق 5/2/1444هـ، الموافق 1/9/2022، ونتابع الآن على موقع ثقفني الشروط المطلوبة لشغل وظائف الأمن العام.

الشروط المطلوبة لوظائف الأمن العام 1444

فقد أوضحت مديرية الأمن العام الاشتراطات المطلوبة للتقديم على وظائف جندي رجالى 1444 بالأمن العام 1444 وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط حسن السيرة والسلوك والسمعة، كما يشترط أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون سبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن تتوافر به اللياقة الطبية، وان يتناسب الوزن مع الطول وذلك حسب اللائحة الطبية.

اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.

كيفية التقديم على وظائف الأمن العام 1444

فقد أوضحت المديرية العامة للأمن العام عن بدء تلقى طلبات تقديم الأمن العام 1444، يوم السبت الموافق 29/1/1444، الموافق 27/8/2022، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف، وللتقديم من خلال الرابط التالي ” رابط تقديم الأمن العام 1444 “.

ولمن يرغب من المواطنين السعوديين في التقديم على وظائف قوات الأمن 1444 هـ، يرجى اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف من هنا.

تسجيل الدخول لحسابك من خلال اسم المستخدم والرقم السري.

الضغط على الوظائف المتاحة، واختيار إعلان وظائف الأمن العام.

اختيار رتبة جندي.

قراءة الشروط والموافقة عليها.

الضغط على تقديم الطلب.

تعبئة نموذج البيانات.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة، ورفع الوثائق اللازمة، وإتمام ذلك بمنتهى الدقة.

الضغط على التقديم.

علما بأن آخر موعد لتقديم وظائف قوات الأمن العام 1444هـ، يوم الخميس الموافق 5 صفر 1444هـ، الموافق 1 سبتمبر 2022.