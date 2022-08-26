نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأمن العام 1444 رابط تقديم ابشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إيضاح شروط الأمن العام 1444 اللازم توفرها لدى الراغبين في تقديم الأمن العام السعودي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام عبر منصة أبشر التوظيف مع بداية الأسبوع المقبل للتعيين على رتبة جندي للرجال، وقد تم الإعلان عن توفر وظائف شاغرة بعد ترقب كبير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام، ويمكن التعرف على الشروط الواجب توافرها، وموعد التقديم الرسمي المعلن عنه، بالإضافة إلى الحصول على رابط دخول منصة ابشر للتوظيف من خلال المقال.

متى يفتح الأمن العام 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام، حيث من المقرر أن تبدأ فترة التقديم على الأمن العام للرجال اعتباراً من السبت، وتستمر على مدار الأسبوع القادم بشكل كامل.

وذلك لاستقبال طلبات المواطنين المنطبق عليهم شروط القبول في الأمن العام 1444، وسيتم تعيين المقبولين على رتبة جندي بالمديرية العامة للأمن العام، ومن المقرر أن يتاح التقديم على الأمن العام خلال الفترة الموضحة بالتالي:

“بداية التسجيل” يوم السبت بتاريخ 29 محرم 1444هـ.

“نهاية التقديم” يوم الخميس بتاريخ 5 صفر 1444هـ.

شروط الأمن العام 1443

أن يكون سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً. يستثنى من شرط المنشأ من كانت نشأته مع والده خلال خدمة الدولة خارج المملكة. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، علماً بأنه يتم تفضيل من لديها مؤهلاً أعلى. حسن السيرة والسمعة والسلوك. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد أنهيت خدماته من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية. لا يكون موظفاً بأي قطاع حكومي. تناسب الوزن والطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها. ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. اجتياز كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. في حال الحصول على شهادة المؤهل من خارج المملكة، يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى التصديق عليها.

رابط تقديم الأمن العام ابشر للتوظيف

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي موعد فتح باب التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للالتحاق برتبة جندي، وفور حلول الموعد المحدد لبدء التقديم، فسوف يتم تفعيل رابط التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف.

ومن خلاله يمكن الدخول لتعبئة بيانات النموذج المبدئي للتقديم على الوظائف العسكرية المعلنة، فمن يرغب في الحصول على رابط تقديم الأمن العام 1444 للرجال، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في الأمن العام ابشر للتوظيف (jobs.sa).

قطاعات الأمن العام 1444

تتضمن المديرية العامة للأمن العام السعودي عدداً من القطاعات وهم (الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة لدوريات الأمن – الإدارة العامة للأدلة الجنائية – القوات الخاصة لأمن الطرق – القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة – شؤون التدريب – الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات – القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي – مراكز الشرطة بالمناطق – إدارة التوجيه الفكري والمعنوي – الخدمات الطبية – إدارة البحث والتحريات الجنائية).

أما عن أقسام الأمن العام بالمملكة العربية السعودية فهي (قسم العلوم الشرطية – أمن الطرق – المساعدة والتحري – دوريات الشرطة – البحث الجنائي – أمن الحج والعمرة – البحث الجنائي – دوريات الأمن وأعمال المرور – قسم المهمات والواجبات – إدارة مكتبية)، ويتاح التعرف على شروط الأمن العام 1444 من خلال النقاط المرفقة.