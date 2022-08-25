توظيف فوري.. وظائف السعودية اليوم للجنسين بشهادة الثانوية 1444 بدون خبرة

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن وظائف السعودية ويرغبون في الحصول علي وظائف شاغرة برواتب مميزة، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم وظائف السعودية اليوم للجنسين بشهادة الثانوية 1444 بدون خبرة وجميع الدورات التدريبية والبرامج التي توفرها جميع الشركات في السعودية مثل وظائف أرامكو ووظائف البريد السعودي وباقي الوظائف المميزة التي تتوفر برواتب مميزة للجنسين الرجال والنساء ويمكنك الالتحاق بهذه الوظائف بشهادة الثانوية العامة كما اننا نقوم بتحديث الوظائف بشكل يومي واضافة وظائف جديدة متاحة للتقديم.

وظائف السعودية اليوم للجنسين بشهادة الثانوية 1444

نعرض لكم في السطور التالية وظائف لحملة الثانوية بدون خبرة للجنسين الرجال والنساء مع تاريخ التقديم وموعد انتهاء التقديم ويتم تحديث هذه الوظائف بشكل يومي:

اعلن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول لحاملي شهادة الثانوية أو ما يعادلها للعمل علي رتبة جندي بشرط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمكنك التقديم من خلال موقع الأمن العام الرسمي وسوف يفتح باب التسجيل في يوم السبت القادم 1444/1/29.

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفير العديد من الوظائف الشاغرة للجنسين رجال ونساء جاملي الدبلوم والبكالوريوس فأعلي للعمل في تخصصات مختلفة بالرياض وجدة والاحساب وأبرز التخصصات المطلوبة أمين مكتبة ومحاسب ثاني ومحاسب ثالث ومهندس ميكانيكي ومهندس معدات والكترونيات ويمكنك التقديم علي الوظائف من خلال موقع جامعة الملك سعود الرسمي.

وظائف السعودية اليوم ومقابلات غدا أعلنت تكافل الراجحي عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء حاملي الشهادة الثانوية والبكالوريوس والدبلوم للعمل في وظائف متعددة في خدمة العملاء ومركز الاتصال وفتح باب التقديم اليوم الخميس 1444/1/26هـ عبر موقع تكافل الرسمي ويستمر باب التقديم مفتوح حتي الاكتفاء بعدد محدد.

وظائف خالية بالسعودية اليوم 1444