نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك سعود.. وظائف للرجال والنساء 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك سعود، فقد أعلنت المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، عن توفيرها لعدد من فرص العمل الذي من خلالها تم توفير ما يقرب من 122 وظيفة شاغرة مختلفة، ويتم التقديم في الوظائف الخالية لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل الدبلوم والبكالوريوس فأعلى التقديم في وظائف المدينة الطبية الجامعية، علي أن يتم التقديم وفق عدد من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود.

وظائف جامعة الملك سعود

المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود في الرياض، قد حددت عدد من تخصصات العمل وفق أعداد محددة للتقديم، وجاء التصنيف الوظيفي المطلوب كالتالي:

فيما يخص الوظائف الإدارية والتقنية فقد تم توفير (عدد 15).

توفير وظائف طبية (بعدد 69).

التقديم علي وظائف التمريض (بعدد 15).

فيما يخص الوظائف الفنية فقد تم توفير (عدد 6).

توفير وظائف الأخصائيين (بعدد 15).

وظائف قيادية (بعدد 2).

شروط التقديم بالوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة لدي جامعة الملك سعود، بناءً علي توافر شروط التقديم التالية لجميع المتقدمين، التي من بينها ما يلي:

كافة الوظائف التي تم توفيرها سوف يكون لها أفضلية في التوظيف للسعوديين والسعوديات.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المناسب وتوافر لديه خبرة وفق كل وظيفة.

يجب علي كل متقدم أن يجيد اللغة الإنجليزية.

يجب أن يتم الحصول على شهادة التصنيف المهني من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

النجاح في جميع الاختبارات التقنية اللازمة من جانب الجامعة.

التخصصات الوظيفية المطلوبة

تم تحديد عدد من تخصصات العمل المختلفة التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، ومن هذه التخصصات (إدارة الأعمال، إدارة نظم المعلومات، الموارد البشرية، الإحصاء، الهندسة، المالية، الإدارة المالية، المحاسبة، تقنية المعلومات، التعليم والتطوير، علوم الحاسب، التأهيل الطبي، مساعد طبيب أسنان، التمريض الإكلينكي، الصحة العامة، الصيدلة، الأشعة، السمعيات) وعدد آخر من التخصصات المطلوبة من جانب الجامعة.

رابط التقديم بوظائف جامعة الملك سعود

يتم التقديم في الوظائف الخالية عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (تقديم الوظائف) من خلال اختيار الوظيفة ثم النقر على (تقديم الطلب) وملء نموذج التوظيف المطلوب من جانب المنصة.