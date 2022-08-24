نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البريد السعودي ” سبل ” يعلن عن وظائف خالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة البريد السعودي ” سبل” من خلال موقعها الرسمي. عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الإدارية، وذلك لحملة شهادة البكالوريوس، للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

و تعد سبل مؤسسة حكومية تابعة لقطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. والتي يرجع تاريخها إلى عام 1926، ونتابع الآن على موقع ثقفني تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف مؤسسة البريد السعودي ” سبل”

مطلوب منسق مشاريع ، ويشترط أن لا يقل المؤهل على البكالوريوس، أو ما يعادلها في إدارة الأعمال، كما يشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

، ويشترط أن لا يقل المؤهل على البكالوريوس، أو ما يعادلها في إدارة الأعمال، كما يشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين. مطلوب مدير التقارير المالية ، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، وذلك في تخصص المحاسبة أو المصرفية أو المالية، لإدارة وجمع المعلومات والوثائق والبيانات الضرورية للمراجعات الخاصة.

، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، وذلك في تخصص المحاسبة أو المصرفية أو المالية، لإدارة وجمع المعلومات والوثائق والبيانات الضرورية للمراجعات الخاصة. مطلوب مدير الرقابة المالية ، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، في أحد التخصصات الآتية ” محاسبة – مصرفية – مالية” أو في أي مجال آخر ذي صلة، وذلك للعمل على مراجعة التقارير المقدمة من قبل إدارة الحسابات.

، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، في أحد التخصصات الآتية ” محاسبة – مصرفية – مالية” أو في أي مجال آخر ذي صلة، وذلك للعمل على مراجعة التقارير المقدمة من قبل إدارة الحسابات. مطلوب أخصائي أول فارما، للمشاركة في تطوير خطط التنفيذ والعمل على رضا العملاء.

فارما، للمشاركة في تطوير خطط التنفيذ والعمل على رضا العملاء. مطلوب مساعد تنفيذي ، لتواصل ما بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس

، لتواصل ما بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس مطلوب قائد تخطيط ، للعمل على تحليل وتحديد الصعوبات والتركيز على العملاء والتعاون وتحقيق النجاح.

، للعمل على تحليل وتحديد الصعوبات والتركيز على العملاء والتعاون وتحقيق النجاح. مطلوب ا ختصاصي العلامات التجارية ، للعمل مع الإدارة العليا وحل المشكلات الناتجة عن التنفيذ.

، للعمل مع الإدارة العليا وحل المشكلات الناتجة عن التنفيذ. مطلوب موظفي تخطيط وسلسلة التوريد وتحديد المصادر، لتحديد أدوات القياس وتطوير علاقات العمل اللوجستية.

وتحديد المصادر، لتحديد أدوات القياس وتطوير علاقات العمل اللوجستية. مطلوب قائد التمكين الرقمي، لقيادة وتصميم وتقييم التمكين الرقمي وإدارة التخطيط.

طريقة التقديم لشغل وظائف مؤسسة البريد السعودي ” سبل”

للتقديم إلى الوظائف المعلنة بمؤسسة البريد السعودي سبل. يرجى التسجيل من خلال الموقع الرسمي بالرابط التالي ” وظائف البريد السعودي سبل” .

سبل البريد السعودي

وتعد سبل أو ما كانت تعرف بالبريد السعودي، من أقدم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1926، واستحدثت العديد من الخدمات مثل خدمة واصل للعنوان البريدي، وخدمة واصل العالمي، وخدمة النظم الجغرافية للعنوانين البريدية وغيرها من الخدمات، والتي جعلها تحصل على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في هذا المجال.