نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الشؤون الإسلامية في السعودية, تم تأسيس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 20 محرم عام 1414 هجريا بموجب المرسوم الملكي وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من الوزارات الحكومية التي تتحمل مسؤولية شؤون المساجد والمصليات والأشراف على الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية كما تقوم بالأشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف المتاحة في الوزارة حيث سيتم استقبال طلبات الوظائف عن طريق منصة توظيف الإلكترونية الخاصة بالوزارة لجميع المتقدمين الذين تتوافر بهم شروط التقديم, وسوف تستعرض كافة التفاصيل الخاصة بطريقة التقديم.

شروط التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التقديم على الوظائف المتاحة في وزارة الشؤون الإسلامية, واهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 18 سنة. حصول المتقدم على الثانوية العامة على الأقل. أن يكون حسن السير والسلوك وعدم أدانته سابقا بجريمة مخلة بالأمانة والشرف. عدم فصل المتقدم من أي عمل حكومي سابقا. تفرغ المتقدم كاملا للعمل في الوزارة. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بنجاح.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق منصة توظيف الإلكترونية:

الذهاب إلى منصة التوظيف الإلكترونية التابعة للوزارة. اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم إليها. يجب أن نقوم بتسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد. الضغط على أيقونة “خدمات الأفراد” ثم نقوم باختيار “منصة توظيف”. كتابة كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بالمتقدم. تحميل ورفع المرفقات المطلوبة ثم الضغط على “إرسال الطلب”. يجب انتظار المتقدم للحصول على موافقة الطلب.

المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتحديد المؤهلات المطلوبة من اجل التوظيف في الوزارة: وهى: