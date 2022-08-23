وظائف وزارة الشؤون الإسلامية.. التقديم والاستعلام 1444

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية، تتواصل عملية التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق منصة التوظيف التابعة للوزارة، فقد أعلنت الوزارة عن حاجتها لتقديم عدد من الأفراد في فرص وظيفية خالية لديها، لكل من يرغب في التقديم، وقد وضحت الوزارة بأن المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها هي (الدعوة، إمام، مؤذن، حراس أمن، مراقبي مساجد) ويتم التقديم بكل وظيفة وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني، وقد كشفت الوزارة بأن هناك ضغط بالزيارات للتسجيل وتدافع من الجميع للتقديم بالرغم من هناك أولوية للتسجيل ولكن لا يعطي ذلك أولوية في التوظيف، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

يتم التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية، بناءً علي توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ويتم التسجيل بالشروط التالية:

أن يكون كل متقدم من حاملي الجنسية السعودية.

يجب أن يتم الحصول على شهادة الثانوية وهناك أولوية لمن لديه شهادة جامعية.

ألا يقل العمر الخاص بكل متقدم عن 18 سنة.

يشترط لكل متقدم حفظه لثلاثة أجزاء كاملة من القرآن الكريم.

يشترط أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية الذي تجري من جانب جهة التوظيف.

أن يكون تفرغ تام للعمل.

يجب النجاح في الكشف الطبي الذي يجري لكل متقدم علي حدة.

تشترط الوزارة حسن السيرة والسلوك لكل متقدم، وأن لا يسبق له أن تم الحكم عليه من جانب المتقدم بأي جريمة مُخلة بالدين أو الشرف والأمانة، أو أن يكون قد تم فصله من أي عمل حكومي بقرار نظامي.

رابط التقديم والاستعلام عن الوظائف

يستطيع جميع المتقدمين الجدد التقديم في الوظائف الخالية بوزارة الشؤون الإسلامية، عن طريق الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي (منصة التوظيف) واختيار الوظيفة المناسبة للتقديم من جانب كل شخص وتسجيل طلب جديد من أجل التقديم، كما يمكن الاستعلام عن الطلب الذي تم تسجيله، بالدخول للمنصة السابقة والضغط علي تبويب (الاستعلام عن الطلب) ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب وإدخال الرمز المرئي، ثم الضغط (استعلام).