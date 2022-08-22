أعلنت جامعة الملك سعود تعلن دورات للجنسين في اللغة الإنجليزية والحاسب والإدارة عن توفير العديد من الدورات المختلفة للرجال والنساء في العديد من التخصصات المختلفة وتتميز هذه الدورات انها دورات معتمدة من الجامعة وتتوفر الدورات في تخصص الحاسب الالي وتخصص اللغات وتخصص إدارة وتطويرية ويهتم الكثير من الرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية بالحصول علي دورات تدريبية معتمدة في المجالات الخاصة بهم بهدف تطوير الكفاءة والمستوي الخاص بهم مما يسهل عليهم الحصول علي فرصة عمل مميزة ونوفر لكم في هذا الموضوع كافة التفاصيل المتعلقة بالدورات وطريقة التسجيل بها بشكل الكتروني من الموقع الرسمي للجامعة.

دورات جامعة الملك سعود للرجال والنساء (عن بعد)

توفر الجامعة العديد من الدورات المختلفة للجنسين وهناك 6 دورات في الحاسب الالي ومن المقرر ان تبدا بداية من يوم 1444/2/15 وهي:

الدورة الاولي وهي دورة نظم المعلومات الجغرافية مستوي متقدم وتكون لمدة 5 أيام وتبدا في يوم 15 حتي يوم 1444/2/19 هـ.

الدورة الثانية ولمدة خمسة أيام أيضا وهي دورة قواعد البيانات اوراكل وتبدا من 15 – 1444/2/19 هـ.

الدورة الثالثة التي توفرها جامعة الملك سعود هي دورة ساب 2000 (هندسي) وتبدا في يوم 6 – 10 / 3 / 1444 هـ ومدة الدورة 5 أيام.

دورة جامعة الملك سعود الرابعة وهي البحث والتحليل الاحصائي وتبدا في 6 – 10 / 3 / 1444 ومدة الدورة 5 أيام.

الدورة الخامسة التي توفرها الجامعة للرجال والنساء وهي البرمجة بلغة بايثون وتبدا الدورة في يوم 27 / 3 – 2 / 4 / 1444 هـ وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام.

الدورة الأخيرة في الحاسب الالي وهي الرسوم الهندسة ريفيت وتبدا في يوم يوم 27 / 3 – 2 / 4 / 1444 ومدتها خمسة أيام.

توفر جامعة الملك سعود دورة واحدة في مجال اللغات وهي:

دورة اللغة الإنجليزية وتكون مدتها 20 يوم وتبدا الدورة في يوم 6 / 3 وتنتهي في يوم 9 / 4 / 1444 هـ وتكون مدتها ساعين في اليوم.

دورات جامعة الملك سعود 2022

هناك الكثير من الدورات المختلفة الأخرى التي توفرها دورات جامعة الملك سعود 2022 بأسعار مميزة جداً للرجال والنساء ويمكنك التقديم للدورات الان من خلال موقع جامعة الملك سعود الرسمي عبر شبكة الانترنت حيث من المقرر فتح باب التقديم في الدورات يوم الاحد الموافق 1444/2/1 هـ.