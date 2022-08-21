نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن الوظائف الشاغرة وشروطها لدى وزارة الشؤون الإسلامية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد أعلنت اليوم وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة وها قد تم بدء استقبال طلبات التوظيف وقد أكدت على أن التقديم سيتم من خلال الرابط الرسمي لدى بوابة الوزارة الإلكترونية كما إنها أكدت على أن تلك الوظائف الخالية هي (مراقبين – الدعوة – حراس الأمن) وتلك الوظائف متاحة لدى كل من الفئتين النساء والرجال وهذا بالإضافة إلى وظائف الأئمة وكذلك المؤذنين وهذا باختلاف مناطق المملكة العربية السعودية.

الدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الإسلامية :-

وقد تأسست تلك الوزارة وفقاً للمرسوم الملكي المعروف برقم أ/3 والصادر في يوم 20 محرم عام 1414 هجرياً كما إن تلك الوزارة تعمل على الإهتمام بالإشراف على جميع الأمور التي تتعلق بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها وهذا في كافة شؤون المساجد والمصليات ،كما إنها تهتم بالإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وكذلك الإشراف على المراكز الإسلامية في الخارج وهذا من خلال التنسيق مع كل من الهيئات والمؤسسات الإسلامية وهذا بهدف إبراز جهود الدولة العربية السعودية في الدعم لدى العمل الإسلامي.

أنواع الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية عام 1444 :-

كما أن هيئة التوظيف التابعة لدى وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت عن توافر مجموعة من الوظائف الخالية ، وتلك الوظائف هي :-

وظيفة مؤذن وتلك مخصصة للرجال فقط. وظيفة حارس أمن وتلك الوظيفة متاحة لدى كل من الرجال والنساء. وظيفة إمام مسجد وتلك مخصصة للرجال فقط. وظيفة مراقبة مسجد بنظام التعاقد وتلك متاحة لدى كل من الرجال والنساء.

طريقة التقديم على تلك الوظائف الشاغرة من وزارة الشؤون الإسلامية :-

وقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية بالتوضيح أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف الخالية من خلال اتباع عدد من الخطوات ، وتلك الخطوات هي التالية :-

زيارة الرابط الرسمي لموقع وزارة الشؤون الإسلامية.

اختيار الوظيفة المطلوبة من بين الوظائف المتوفرة.

ومن ثم يجب الإطلاع على الشروط المطلوبة لتلك الوظيفة.

وبعد ذلك الضغط على التقدم للوظيفة.

يجب تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

ومن ثم نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة.

وأخيراً تقديم الطلب.

شروط القبول في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية :-

قامت وزارة الشؤون الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط اللازم توافرها في المتقدم من أجل القبول في الوظائف الشاغرة لديهم ،وتلك الشروط هي :-