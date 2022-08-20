وظائف وزارة التربية والتعليم قطر 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر عن توافر فرص عمل واحتاج الوزارة لمعلمين تقنيين من الرجال والإناث ممن يحملون الجنسية القطرية وغيرها وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني عن الشروط المحددة والمطلوب توافرها في المتقدمين، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم الشروط المطلوبة ورابط التقديم على الوظائف المعلنة.

وظائف وزارة التربية والتعليم قطر 2022 للرجال والإناث وأهم الشروط

أعلنت الوزارة عن حاجتها لعدد من المعلمين من الرجال والإناث لشغل وظيفة معلم تقني والالتحاق للعمل بالعام الدراسي القادم وهناك شروط لحاملي الجنسية القطرية وشروط لالتحاق المقيمين بتلك الوظيفة.

أولاً: الشروط المطلوبة بالنسبة للمواطنين

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وأربعون عاماً.

حصول المتقدم لشغل الوظيفة على شهادة البكالوريوس من كلية التربية في التخصص المطلوب.

إذا كان المتقدم قد حصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خارج كلية التربية يتوجب أن لا يقل التقدير العام لع عن جيد.

يحق التقدم على الوظيفة لمن حصل على شهادة البكالوريوس بالتخصص المطلوب من خارج كلية التربية إلى جانب حصوله على مؤهل تربوي.

أن يكون لديه مهارة استخدام الكمبيوتر.

أن يتمكن من اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

ثانياً: الشروط المطلوبة للمقيمين

يجب أن لا يزيد العمر عن خمسة وأربعون عام.

يتوجب عليه اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

أن يكون قد حصل علي شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب عن طريق الدراسة النظامية.

بالنسبة لخريجي الجامعات القطرية يتوجب أن لا يقل التقدير عن جيد أما بالنسبة لخريجي الجامعات الأخري لا يقل تقديرهم عن جيد جداً.

وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات لخريجي الجامعات الخارجية وبالنسبة لخريجي كلية التربية وحاملي المؤهل التربوي يتوجب وجود خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

امتلاك مهارة التعامل واستخدام الكمبيوتر.

رابط التقديم على وظيفة معلم تقني

بعد الاطلاع على التخصص والشروط المطلوبة وعلى من يجدها متوافرة به ويرغب في التقديم لشغل الوظيفة المعلنة يقوم بالدخول على رابط بوابة التوظيف بوزارة التربية والتعليم بقطر ثم اختار وظيفة معلم تقني ثم اضغط على زر تقديم وقم بتسجيل البيانات المطلوبة بريدك الإلكتروني ثم اضغط على زر تسجيل الدخول للدخول إلى حسابك بالبوابة وأكمل باقي إجراءات التقديم.