رواتب وشروط التسجيل في شركة سيركو السعودية

شروط ورواتب وظائف شركة سيركو في السعودية, كثرة عملية البحث في الآونة الأخيرة مع ظهور نتيجة الثانوية العامة عن الوظائف المتاحة في شركة سيركو التي يتواجد مقرها في السعودية, حيث أعلنت شركة سيركو عن فتح باب التقدم علي عدد من الوظائف المتاحة لديها, ومن المعروف داخل السعودية بأن شركة سيركو أحد أكبر الشركات العالمية التي تتواجد داخل المملكة, والتي لديها الكثير من المجالات التي تعمل فيها وذلك مثل النقل والطيران والدفاع والصحة وإدارة المرافق, وأملاك شركة سيركو الكثير من الفروع الآخرين في العديد من الدول العربية المختلفة غير المملكة السعودية, وهم والبحرين والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة.

شروط ورواتب وظائف شركة سيركو بالسعودية

أوضحت شركة سيركو أنه تحتاج إلي شغل عدد مائتين وثمان وخمسين وظيفة لديها تحت مسمي إطفائي, وذلك لحملة الثانوية العامة أو حامل الشهادات الأعلى.

وظيفة رجل إطفاء بدون خبرة

تحتاج شركة سيركو في هذه الوظيفة عدد مائتين وخمس وعشرين شخص بدون خبرة, وان يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية بطريقة مقبولة.

علي أن يحصل المتدرب في البداية راتب 5500 ريال حتي يتم تعيينه ليأخذ 6500 شهريا.

إطفائي خبرة سنتين

تم الإعلان أن الاحتياج إلي عدد خمس وأربعين إطفائي, ولابد أن يكون لديه خبره في مجال الإطفاء بمدة لا تقل عن عامين, كما يجب أن يمتلك شهادة رخصة نقل ثقيل وشهادة الاعتماد الأمريكي (NFPA), وان يجيد اللغة الإنجليزية بشكل مقبول.

يحصل الشخص المقبول في وظيفة إطفائي بخبرة سنتين علي راتب يصل إلي أكثر من تسعة آلاف ريال سعودي في الشهر.

إطفائي بخبرة اربع سنوات