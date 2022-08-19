نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقدم علي وظائف إدارة مكافحة المخدرات للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف مكافحة المخدرات للنساء في السعودية, حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالسعودية عن بدأ استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالنساء بالسعودية لشغل وظائف في قطاع مكافحة المخدرات, وتعتبر إدارة مكافحة المخدرات بالمملكة هي الدرع الحامي للأراضي السعودية ولأبنائهما لحمايتهم من مروجي المخدرات والأشخاص الذين يبيعونها من أجل إلحاق الضرر بصحة أبناء وأهل المملكة السعودية, وتقوم إدارة مكافحة المخدرات بانتقاء النساء التي يتقدمن للحصول علي وظائف داخل الإدارة, ويتم انتقاء هؤلاء النسوة من خلال الشروط الموضوعة من إدارة مكافحة المخدرات.

شروط التقدم علي وظائف مكافحة المخدرات للنساء بالسعودية

يمكن للنساء داخل المملكة السعودية أن يقمن بالتقدم علي وظائف إدارة مكافحة المخدرات إذا توافرت فيهن الشروط المعلنة من إدارة مكافحة المخدرات.

يجب أن تكون السيدة المتقدمة سعودية الجنسية وان تكون مقيمة منذ ولادتها داخل المملكة السعودية, ويتم استثناء من نشأت مع والديها خارج المملكة السعودية. أن تكون المتقدمة تحمل شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الأعلى. امتلاك السيدة هوية وطنية سارية الصلاحية. أن تتمتع السيدة بحسن السير والسلوك. أن لا تكون عليها أحكام تتعلق بالشرف والأمانة. أن تمتلك الطول المناسب مع وزنها. أن لا تكون السيدة المتقدمة معينه داخل أي جهة تنتمي إلي المؤسسة العسكرية, أو أنها قد انتهت عملها في أي قطاع من قطاعات العسكرية. أن لا تكون السيدة متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية. أن تتمكن السيدة من اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يتم توقيعها عليها.

رابط التقدم علي وظائف إدارة مكافحة المخدرات للنساء بالسعودية

يمكن التقدم علي وظائف إدارة مكافحة المخدرات في السعودية عبر الموقع الرسمي لموقع أبشر, وهو الموقع الذي يقوم باستقبال طلبات التوظيف من النساء المتقدمات.

التقدم علي وظائف إدارة مكافحة المخدرات للنساء بالسعودية