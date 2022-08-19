رابط وطريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444

طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444, تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية بالاهتمام والعمل على القضاء على جرائم المخدرات والاتجار بها أو تهريبها أو استخدامها, كما تعمل المديرية على توعية المواطنين بأخطار المخدرات واستخدامها والتي تعمل علي تدمير الشخص الذي يستخدمها وتدمير أسرته لذلك دائما ما تطلب المديرية أشخاص أكفاء يقومو بالقبض على مرتكبي هذه الجرائم وتدريبهم على احدث ألاستراتيجيات والوسائل التي تمنع انتشار هذه الجرائم, لذلك أعلنت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية عن فتح بابا التقديم لعدد من الوظائف للنساء برتبة جندي في المديرية العامة لمكافحة المخدرات, وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في هذا المقال.

شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء, واهم هذه الشروط:

أن تكون المتقدمة من اصل سعودي ويتم استثناء من نشأت مع والديها أثناء تأديته للخدمة بالخارج.

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول خلال التقديم.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وعدم الإدانة سابقاً بأي جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

عدم تعينها سابقاً في الوظائف التي تخص الخدمة العسكرية أو أن تكون موظفة في الجهات الحكومية.

عدم زواج المتقدمة بشخص اجنبي غير سعودي.

مصادقة المؤهل الدراسي إذا كان من خارج السعودية من وزارة التعليم بالسعودية.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المتعلقة بالقبول بنجاح.

كتابة الطلب بدقة والتأكيد على صحة البيانات المكتوبة في الطلب.

استبعاد كل من تختلف بيناته المكتوبة مع ما يوجد في الجهات الحكومية.

طريقة التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات وهى: