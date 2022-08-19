طريقة وشروط التقدم علي وظائف شركة أديل السعودية

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عمر شويل - جدة شروط وطريقة التقدم علي وظائف شرطة الطيران أديل بالسعودية, أعلنت شركة الطيران المدني أديل عن توافر فرص لشغل وظائف مختلفة في عدد من التخصصات داخل الشركة, وتتميز شركة أديل السعودية بأنها احدي الشركات التي تتبع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية, كما تتميز شركة أديل السعودية بأنها من أكثر شركات الطيران التي توجد في السعودية ذات التكلفة البسيطة وغير المرتفعة, ويتواجد المقر الرئيسي لشركة الطيران أديل في مدينة جدة السعودية.

شروط التقدم علي وظائف شركة الطيران أديل السعودية

مع إعلان شركة الطيران السعودي أديل عن توافر فرص عمل لحملة الثانوية العامة وما فوقها, أعلنت أيضاً عن الشروط التي يتم بها قبول الأشخاص المتقدم لشغل الوظائف المتاحة لدي الشركة.

أن يكون المتقدم يحمل شهادة الثانوية العامة وما فوقها من شهادات. أن يكون جنسية المتقدم سعودي, ولا يتم قبول أي شخص يحمل جنسية أخرى غير السعودية. هناك بعض الوظائف المتاحة التي يستلزم بها وجود خبرة, وبعضا منها لا يستلزم توافر شروط لدي الشخص المتقدم. أن يكون المتقدم لديه الشهادة العلمية في نفس مجال التخصص المطلوب.

التخصصات المطلوبة في وظائف شركة الطيران السعودي أديل

هناك عدد من الوظائف التي تحتاجها شركة الطيران أديل السعودية, حيث من يحمل الشهادة العلمية لهذه التخصصات وتطابق الشروط معه فليسارع للتقدم علي وظائف شركة الطيران أديل.

عدد خمس أشخاص في وظيفة ممثل تجربة العميل.

متدرب تخطيط الموارد.

ضابط سكن.

مهندس طائرة.

مهندس أداء الطائرات.

وكيل تجربة عميل.

مخطط التدريب.

مخطط موارد الطاقم.

مدير للمطبوعات.

طاقم طائرة.

طريقة التقدم علي وظائف شركة الطيران المدني السعودي أديل