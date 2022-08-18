نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابشر للتوظيف 1444.. مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التقديم لحملة الثانوية و الدبلوم و البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكافحة المخدرات عن توفير مجموعة من الوظائف العسكرية الشاغرة المتوفرة للرجال في العديد من التخصصات المختلفة والتي من المقرر ان يتم التقديم فيها بداية من يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس وسوف يستمر باب القبول مفتوح للتقديم لمدة أسبوع بحيث ينتهي موعد التقديم في الوظائف المتاحة يوم الخميس بنهاية الأسبوع والموافق 27 أغسطس 2022، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بها والقبول والمستندات المطلوبة منك للتقديم في ابشر للتوظيف 1444.

ابشر للتوظيف 1444 وظائف مكافحة المخدرات

أعلنت مكافحة المخدرات عن العديد من التخصصات المطلوبة والمتاحة حاليا للتقديم بها وهي:

وكيل رقيب: شرط ان يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس.

جندي أول: شرط ان يكون حاصل علي شهادة الثانوية للعامة كحد أدني او ما يعادلها وحاصل علي دورة تدريبية معتمدة او حاصل علي دبلوم لمدة سنة بعد الثانوية العامة.

جندي: شرط ان يكون حاصل علي شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

عريف: حاصل علي شهادة الدبلوم لمدة لا تقل عن عامين بعد الثانوية العامة او مؤهل اعلي.

بالنسبة للمؤهل فانة يلزم علي المتقدم ان يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة او شهادة الدبلوم او شهادة البكالوريوس لكي يتمكن من التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1444.

شروط القبول في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

للقبول في وظائف مكافحة المخدرات لابد من توافر بعض الشروط الهامة لدي المتقدمين والتي وضعتها المديرية العامة وهي:

ان يكون المتقدم علي الوظيفة يعرف بحسن السلوك ولم يرتكب أي جريمة تخل بالشرف.

ان يكون المتقدم للوظيفة من أصل سعودي ويحمل الجنسية السعودية.

شرط أساسي للقبول الا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

ان يكون طول المتقدم مناسب مع الوزن للقبول.

اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات للقبول.

طريقة التقديم الي وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

بداية من يوم السبت المقبل يمكنك التقديم الي وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال الموقع الرسمي وتستمر فترة التقدم حتي يوم الخميس 27 أغسطس.