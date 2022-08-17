نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف نسائيه بالرياض بشهادة الثانويه 1444 وظائف الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف نسائيه بالرياض بشهادة الثانويه 1444 يبحث الكثير من النساء عن وظائف الرياض للالتحاق بها حيث ترغب كل سيدة في الحصول علي فرصة عمل جيدة داخل مدينة الرياض وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم اخر وظائف الرياض الجديدة 1444 للنساء في تخصصات مختلفة ويمكن التقديم بها الان ويمكنك للحاصلين علي شهادة الثانوية التقديم بها.

وظائف نسائيه بالرياض بشهادة الثانويه 1444

العديد من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية تعلن بشكل مستمر عن توفير العديد من الوظائف الشاغرة لكي يتمكن الرجال والنساء من الالتحاق بها والحصول علي فرصة عمل، وهناك الكثير من الوظائف المتوفرة في الوقت الحالي وتوفر الكثير من المزايا المختلفة للموظفين بمرتبات عالية وحوافز شهرية وتامين علي الموظفين.

وظائف طيران ناس لخريجي الثانوية 1444 للنساء

أعلنت شركة طيران ناس عن توفير وظائف شاغرة بالرياض ويمكن للنساء التقديم بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للشركة، وتحتاج الشركة الي موظفين في طاقم طائرة وشروط التقديم هي:

ان يكون المتقدمة للوظيفة تحمل الجنسية السعودية.

ان يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 31 عام.

ان يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 160 سم ويكون متوافق مع الوزن.

ان تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة.

اتقان التحدث باللغة الإنجليزية.

وظائف مختبر الأول الطبي للنساء 1444

يمكنك الان التقديم علي وظائف مختبر الأول الطبي للنساء 1444 التي يوفرها بشهادة الثانوية ويوفر وظائف في تخصص خدمة العملاء ويتطلب القبول بعض الشروط اللازمة وهي:

ان تكون المتقدمة للوظيفة تحمل الجنسية السعودية.

شرط ثاني وان تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية كحد أدني.

لا يشترط العمل وجود خبرة سابقة.

أعلنت الشركة انه يمكن للنساء التقديم للوظيفة من خلال البريد الالكتروني الخاص بالشركة [email protected] وارسال السيرة الذاتية وكافة المعلومات الشخصية للمتقدم وانتظار الرد من جانب الشركة.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم الوظائف المتاحة حاليا في مدينة الرياض للنساء حيث يبحث الالاف يوميا عن وظائف حكومية بشهادة الثانوية للنساء 1444 لذلك وفرنا لكم أفضل الوظائف المتاحة ومازال يمكنك التقديم بها.