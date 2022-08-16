نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. رابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فقد أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفير وظائف خالية لكلا الجنسين من للرجال والنساء، حيث يقدم برنامج التأهيل والإحلال وظائف مميزة برواتب كبيرة تصل إلى 11,250 ريال سعودي شهريًا، وقد وضحت الهيئة بأن العمل سوف يكون بشركات القطاع الخاص في الجبيل وينبع، وفق بعض المتطلبات الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، ويتم التقديم في الوظائف الخالية بشكل إلكتروني عبر منصة الهيئة الإلكترونية، وقد كشفت الهيئة عن حاجتها لعدد من التخصصات الوظيفية منها الفني والهندسي وغيرها من الوظائف الأخري، وسوف نوضح لكم شروط آلية التسجيل في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وضحت وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الوظائف المطلوبة للعمل بمقراتها، ويتم التقديم للجنسين في التخصصات الوظيفية التالية:

مطلوب أخصائية المساندة الفنية: علي أن تكون المتقدمة من الحاصلين علي دبلوم تقنية المعلومات مع ضرورة توافر خبرة عمل تصل إلى خمس سنوات في مجال المساندة، أو بمجال العمل الخاص بالحاسب الآلي.

مطلوب مهندس مدني: بشرط أن يكون المتقدم من الحاصلين علي درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية مع ضرورة توافر خبرة عمل تصل إلى 4 سنوات.

وظيفة مدير مشروع للعمل في (الجبيل وينبع): علي أن يكون كل متقدم حاصلاً علي درجة البكالوريوس بالهندسة الميكانيكية أو المدنية، مع ضرورة توافر خبرة عمل تصل إلى عامان في مجال الصيانة، ويتم الحصول علي راتب شهري يصل إلي (11250 ريال).

وظيفة مهندس أخصائي مرافق (هندسة الاتصالات).

رابط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة وفق التخصص الوظيفي المناسب لكل فرد عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: