شروط شغل وظائف الحراسات الأمنية للمدارس لدي وزارة التعليم السعودي

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عمر شويل - جدة شروط التقدم علي وظائف الحراسات الأمنية في المدارس لدي وزارة التعليم السعودي, تقوم وزارة التعليم السعودي كل فترة زمنية بتوفير مجموعة من الوظائف المختلفة والتي من ضمنها وظيفة أمن المدارس, حيث تهتم وزارة التعليم السعودي بأن تجعل المؤسسة التعليمية الخاصة بها مؤسسة ذات أمن وأمان من خلال تأمين المدارس والمنشآت التعليمية ويأتي ذلك الأمن والأمان عبر توفير عدد من حراسات الأمن المدرسي ذات شروط وطابع خاص, ويبحث الأشخاص الراغبين في وظائف امن المدارس هذه عن الشروط التي وضعتها وزارة التعليم لقبول طلبات الأشخاص المتقدمين.

شروط وظائف أمن الحراسات الأمنية للمدارس لدي وزارة التعليم السعودي

هناك شروط قامت وزارة التعليم السعودي بوضعها لكي تحدد من الذي تتوافر فيه الإمكانيات اللازمة لشغل وظيفة حارس أمن في المدارس, والشروط هذه هي.

أن يحمل الشخص الجنسية السعودية. لابد أن يكون الشخص المتقدم يجيد القراءة والكتابة, كما يجب أن لا تتجاوز الشهادة الدراسية التي حصل عليها عن شهادة الثانوية العامة. بالنسبة لحراس أمن مدارس البنات لابد أن لا يقل سن المتقدم عن خمس وثلاثين عاماً, أما بالنسبة لمدارس البنين يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن خمس وعشرين عاماً. سوف يتم إجراء مقابلة شخصية للشخص المتقدم ولابد أن يتجاوز هذه المقابلة. أن يكون المتقدم مسجل في ساعد بوزارة الخدمة المدنية. أن لا يكون هذا الشخص متقاعد من أي عمل حكومي. أن يكون المتقدم مشهور بحسن السير والسلوك. أن يكون السجل الجنائي للشخص المتقدم خالي من أي جرائم تتعلق بالشرف والأمانة.

المهام المكلف بها حارس الأمن المتقدم

هناك بعض المهام التي حددتها وزارة التعليم السعودي للشخص الذي سوف يتم قبوله في وظائف حراس الأمن الخاصة بالمدارس السعودية, حيث إذا تم قبول أي شخص في هذه الوظائف فليعلم بأن هذه المهام هي التي سوف يكون مكلف بها.