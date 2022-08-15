نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئياً لوظائف مسار جدارة للوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي والمفاضلة للمتقدمين على مسابقة الوظائف التعليمية السابق الإعلان عنها لشغل 11547 وظيفة تعليمية لعام 1444 هـ، في المملكة العربية السعودية من خلال من منصة التوظيف الحكومية جدارة للتوظيف بمنصة “مسار”، وذلك تمهيداً لاختيار المرشحين نهائيا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة من 16 إلى 27 / محرم/ 1444 هـ، بحيث يتم إشعار المرشحين مبدئياً برسائل نصية SMS بمقر وموعد المقابلة الشخصية، ومن خلال هذا المقال نستوضح معكم مراحل استكمال التقديم على الوظيفة بعد إعلان النتائج المبدئية، ومعرفة ما هي مسوغات واشتراطات شغل الوظائف الشاغرة من خلال الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح لوظائف نظام جدارة الإلكتروني في منصة مسار

لقد سبق وأوضحنا لكم بالتفصيل والخطوات من خلال موقع ثقفني الإخباري عن رابط وخطوات التسجيل في نظام جدارة للوظائف الحكومية من خلال منصة مسار تسجيل دخول وتقديم طلب جديد.

حيث يمكنكم التعرف على نتائج الترشيح وفقاً للخطوات البسيطة التالية؛

من خلال رابط منصة جدارة تسجيل دخول لحسابك الشخصي بها.

ثم التوجه إلى قائمة الوظائف المقدم عليها واختيار الوظائف التعليمية 1444 هـ.

بعد اختيار الوظيفة يتم عرض الحالة وجميع البيانات الخاصة بكم.

مراحل استكمال الطلب الوظيفي للمرشحين في نظام مسار جدارة للتوظيف

من المؤكد أن رحلة المتقدم لشغل الوظائف الشاغرة تبدأ من إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف، سواء من خلال الرسائل النصية على الجوال أومن خلال موقع جدارة.

بعدها ينتقل إلى مرحلة استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

بعد اجتياز المرحلة السابقة وهي اجتياز مسوغات التعيين، يتم الإشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة.

إذاً ما هي مسوغات واشتراطات شغل الوظائف التعليمية الشاغرة 1444 هـ

بالإضافة إلى الشروط العامة التي يجب توافرها للتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة في منصة جدارة مسار التعليمية والتي سبق طرحها في مقال سابق بالتفصيل نقدم لكم مسوغات التعيين وهي كالتالي؛