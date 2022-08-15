رابط التسجيل بوظائف الحراسات الأمنية في المدارس 1444

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عمر شويل - جدة وظائف الحراسات الأمنية، حيث تسعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلي توفير عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة التي يمكن التقديم بها لكلا الجنسين بمدارس المملكة، وقد أوضحت الوزارة بأن التقديم في وظائف الحراسات المدرسية من الوظائف التي عليها إقبال كبير من جانب المواطنين والمواطنات في المملكة، حيث تسعي الوزارة إلى تأمين مسار الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى تأمين المنشآت التعليمية بجميع مدن المملكة المختلفة، ويتم ذلك بتوفير فرص عمل فيما يخص الحراسات الأمنية وتعيينهم بعد توافر شروط التقديم علي كل متقدم يكون لديه رغبة في التقديم، لذا سوف نوفر لكم رابط التسجيل بوظائف الحراسات الأمنية.
وظائف الحراسات الأمنية
يتم التسجيل في وظائف الحراسات الأمنية في المدارس بالمملكة، عن طريق قيام كل متقدم بتسجيل طلب عبر بوابة مسار بوزارة الخدمة المدنية الإلكترونية، علي أن يتم تقديم طلب التوظيف بالخطوات الآتية:
- يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم: بوابة منصة مسار الإلكترونية.
- الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.
- تحديد الجنس الخاص بكل متقدم.
- الدخول لقسم التوظيف.
- الضغط علي التقديم بوظائف الحراسات.
- يتطلب من كل متقدم التعرف علي شروط ومعايير التقديم والموافقة عليها.
- ملء نموذج التوظيف الخاص بالتقديم علي الوظيفة بشكل صحيح دون أخطاء.
- ثم النقر علي إرسال الطلب حتي تقوم الوزارة بمراجعة الطلب المقدم وإبلاغ كل فرد بالقبول أو الرفض.
شروط عامة للتقديم بوظائف الحراسات
منصة مسار كانت قد حددت شروط التقديم الخاصة بوظائف الحراسات المدرسية لجميع المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- الجنسية السعودية شرط واجب لجميع المتقدمين.
- يجب ألا يتعدى مؤهل المتقدم عن الشهادة الثانوية، كما يجب أن يكون كل فرد يرغب بالتقديم قادراً علي القراءة والكتابة.
- الحد الأدنى للتقديم 35 عامًا للمدارس الذي تخص البنات، وأقل عمر هو 25 عامًا للمدارس الخاصة بالبنين.
- يجب تسجيل طلب التوظيف عبر منصة مسار بوزارة الخدمة المدنية.
- أن يتميز كل متقدم أو متقدم بحسن السلوك والسيرة.
- عدم ارتباط اسم المتقدم بأي جرائم تخل بالشرف والأمانة.
- يجب أن ينجح كل متقدم في المقابلة الشخصية التي تجري له.
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