نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج القبول في الجوازات برقم الهوية لمعرفة اسماء المقبولين بالجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للجميع الاستفادة من خدمة استعلام عن نتائج القبول في الجوازات التي توفرها بوابة التوظيف لوزارة الداخلية في نظام ابشر للتوظيف الإلكتروني لمعرفة الأسماء المقبولين برقم الهوية ورقم الطلب بشكل الكتروني لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية، حيث يمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الدخول علي الموقع الإلكتروني من اجل الاستعلام عن نتائج قبول الجوازات من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم أداناه.

ناشد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات جميع الراغبين في استكمال باقي مراحل القبول بالمديرية بالدخول على موقع حيث تم اعتماد نتائج قبول الجوازات من قبل معهد الجوازات الجديد حيث يمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن وظائف الجوازات بكل سهولة لمعرفة أسماء المقبولين في الجوازات.

استعلام عن نتائج القبول في الجوازات

طالبت أدارة القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات السعودية من المقبولين والمقبولات بإحضار ملفات والتي تتمثل في الأوراق التي تشمل شهادة التخرج للمؤهل العلمي وبطاقة الأحوال المدنية الجديدة وطالبت لجنة القبول بالالتزام بالتعليمات وشروط التعيين والقبول بشكل نهائي في الوظائف الشاغرة .

حيث قامت الجهات الأمنية بمراجعة وتدقيق جميع البيانات المقدمة إلكترونيًا من قبل الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية بالجوازات للعمل في العديد من فروع الجوازات المنتشرة بمدن ومناطق المملكة السعودية، حيث يمكن للجميع الدخول علي رابط نتائج القبول المبدئي في الجوازات لكي يستعلموا علي النتائج النهائية الخاصة بالقبول والتسجيل بالوظائف العسكرية الشاغرة التابعة إلى المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بشكل الكتروني، حيث يجب على المتقدم القيام بالدخول علي المنصة الإلكترونية من اجل الاستعلام برقم الهوية لمعرفة نتيجة معهد الجوازات بشكل إلكتروني كما أوضحنا لكم.

عقب معرفة نتائج وظائف المديرية العامة للجوازات سوف يتعرف الشخص المقبول علي موعد المقابلة الشخصية لاصطحاب جميع الوثائق التي يجب احضرها للذهاب إلى إدارة القبول والتسجيل التابعة للجوازات بالسعودية، وذلك لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية.

علما بان هناك دورة تدريبية أكاديمية ستقدمها الجوازات لمعرفة ما هي الأعمال التخصصية للعمل في وظائف الجوازات الشاغرة سواء كانت مدنية أو عسكرية لجميع المتقدمين والمتقدمات بداخل أراضي المملكة العربية السعودية الحجازية ، في النهاية تنمني لجميع المتقدمات والمتقدمين حظا سعيدا للقبول في المديرية العامة للجوازات السعودية .