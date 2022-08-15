نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة للرجال والنساء || 280 وظيفة بالرياض وجدة وعدة مدن أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن العديد من وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة في العديد من مدن المملكة، وذلك حسب تصريح الإدارة العامة للخدمات الطبية التي تتبع القوات المسلحة بالمملكة، حيث تم الإعلان عن 280 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في الرياض وجدة وعدد آخر من مدن المملكة، وتم الإفصاح عن ماهية هذه الوظائف ومجالاتها والمؤهلات التي تتطلبها كل وظيفة من هذه الوظائف، كما كشف الإدارة العامة للخدمات الطبية عن طريقة وخطوات التقديم على هذه الوظائف، حيث تنوعت مجالات الوظائف المطلوبة وكذلك اختلفت التخصصات والمؤهلات التي تتطلب شغل هذه الوظائف.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية التي تتبع وزارة الدفاع بالمملكة عن حاجتها لعدد 280 وظيفة جديدة في سبع مدن مختلفة، وتنوعت مجالات هذه الوظائف إلى:

وظائف إدارية ( سكرتارية طبية).

وظائف فنية ( مثل اخصائي جودة، وإخصائي إحصاء طبي، ومسئول معمل)

وظائف طبية ( طبيب مقيم أول أمراض الدم السريرية، طبيب أخصائي أمراض الدم السريرية، طبيب أخصائي أول أمراض الدم السريرية، طبيب أخصائي أول جراحة الأعصاب، اخصائي علاج تنفسي، طبيب أخصائي طب الأسرة والمجتمع، وطبيب أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع)

280 وظيفة في 7 مدن بالمملكة

وقد حددت الإدارة العامة للخدمات الطبية المدن التي تحتاج هذه الوظائف للعمل بمستشفياتها وهي:

الرياض.

جدة.

المدينة المنورة.

خميس مشيط.

نجران.

الجبيل.

الطائف.

وأتاحت الإدارة التقديم على هذه الوظائف لحملة المؤهلات التالية:

الدبلوم للوظائف الإدارية.

البكالوريوس والماجيستير والدكنوراة للوظائف الفنية والطبية.

شروط وظائف الخدمات الطبية

أما عن الاشتراطات التي حددتها الإدارة لشغل هذه الوظائق فهي:

أن يكون المتقدم ىسعودي الجنسية، من أب وأم سعوديين، ولا يقبل في العمل بهذه الوظائف جنسيات غير سعودية.

الإجادة التامة والكاملة لاستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

أن تتوافر في المتقدم الاشتراطات الفنية لشغل الوظيفة التي يتقدم لشغلها، من حيث المؤهل المطلوب وعام التخرج وعدد سنوات الخبرة إن طلبت.

كذلك ينبغي أن تتوفر الاشتراطات الصحية للعمل بوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية من حيث السلامة الجسدية والقدرةعلى ممارسة الوظيفة، وعدم وجود مايمنع من شغل هذه الوظائف.

خطوات التقدم لوظائف الخدمات الطبية

ويستطيع من تتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظائف عن طريق الخطوات التالية: