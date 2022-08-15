نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الحراسات المدرسية الأمنية.. رابط التقديم الرسمي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحراسات المدرسية، حيث توفر وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عدد هائل من وظائف الحراسات الأمنية داخل المدارس السعودية لكل من الجنسين من للرجال والنساء، ويأتي حرص الوزارة من توفير هذه الوظائف في ظل سعي الوزارة إلى تأمين جميع الطلاب والطالبات وتوفير الأمن للمنشآت التعليمية في المملكة، ويتم التقديم بوظائف الحراسات الأمنية وفق عدد من الشروط الهامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين بمنصة الوزارة، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقرات عمل وزارة التعليم في المملكة، وعبر خطوات إلكترونية سنوفر لكم رابط تقديم وظائف الحراسات المدرسية.

وظائف الحراسات المدرسية

يوجد شروط عامة يجب أن تتوافر في الأفراد الذي ترغب بالتسجيل في وظائف الحراسات المدرسية، وقد وزارة التعليم شروط التقديم علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم لوظائف الحراسات سعودي الجنسية.

يشترط عند التقديم ألا يزيد المؤهل الخاص بكل متقدم عن شهادة الثانوية العامة، وأن يمتلك القدرة على القراءة والكتابة.

خلال التقديم يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا فيما يخص مدارس البنات، وألا يقل العمر عن 25 عامًا فيما يخص مدارس البنين.

يجب النجاح في المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من جانب لجنة الاختصاص.

نظام ساعد هي المنصة الرسمية التي يجب من خلال التقديم دون أي منصات إلكترونية أخري.

يشترط للتقديم ألا يكون الشخص أحد المتقاعدين من أي وظيفة حكومية أو عن طريق التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا يكون قد حكم على أي متقدم بأي قضايا تخل بالشرف والأمانة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة.

كيف أقدم بالحراسات الأمنية؟

يستطيع أي شخص القيام بتقديم طلب والتسجيل في وظائف الحراسات الأمنية المتوفرة من جانب وزارة التعليم السعودية، علي أن يتم التقديم بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني الآتي: منصة مسار دخول.

الضغط علي تسجيل دخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

تحديد الاختيار (وظائف الحراسات).

مراجعة شروط التقديم الخاصة بالتسجيل في الوظائف.

تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة من جانب بوابة مسار.

الضغط علي تأكيد التسجيل.

بشري للمتقدمين بوظائف الحراسات

أكد مجلس الوزراء، بأنه تم العمل علي منع التعاقد مع المنشآت الخاصة بالحراسات الأمنية المدنية التي تقل الأجور الخاصة بها لموظفي وعاملي الأمن والسلامة لديها، الذي يعد مسجَّلين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن مبلغ 4500 ريال.