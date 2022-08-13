نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مستشفى الملك فيصل التخصصي kfshrc في المقال التالي
عمر شويل - جدة مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث توفر المستشفي عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد الراغبين في ذلك، حيث تعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أحد أهم المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط لجميع الأفراد في المملكة العربية السُّعُودية، وقد أعلنت المستشفي عن توافر عدد فرص وظيفية تحتاج للتعيين من جانب المستشفي، بعدد من التخصصات الوظيفية الخالية لدي المستشفي، ويتم التقديم بناءً علي توافر بعض الشروط الواجب أن تتوافر في جميع الأفراد الذين لديهم رغبة في التقديم بالوظائف، وقد تم التوضيح بأن التقديم سوف يكون إلكترونيا لجميع الأفراد، وسوف نوفر لكم رابط تقديم مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي
كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن عدد من تخصصات العمل الذي يمكن التقديم بها للجميع، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:
- مطلوب منسق إداري أول.
- مطلوب اختصاصي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.
- مطلوب محاسب مساعد.
- مطلوب منسق أبحاث سريرية مساعد.
- وظيفة مساعد رئيس تمريض.
- وظيفة مساعد مدير إدارة المرافق.
- وظيفة اختصاصي تغذية علاجية ثاني.
- عدد 2 وظيفة كاتب.
- استشاري تخدير بعدد من الوحدات العلاجية.
- مطلوب استشاري أمراض الدَّم وزراعة الخلايا الجذعية.
- استشاري مسالك بولية.
- منسق عمل خاص بخدمات العقود.
- عامل حمية.
- اختصاصي معمل ثاني الجينوم.
- مطلوب رئيس تمريض بأقسام مختلفة.
- سكرتير أول.
- عامل نظافة.
- مساعد مغسلة.
- مساعد صيانة.
- جزار.
- وظيفة مدير للعمليات الخاصة بإدارة العلاقات التي تخص العملاء.
- فني شبكات واتصالات أول.
وعدد آخر من التخصصات الإدارية والطبية والخدمية الذي يمكن أن يتم التقديم بها لجميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية.
رابط التقديم بالوظائف الشاغرة
يتم التسجيل في أي وظيفة خالية لدي مستشفى الملك فيصل التخصصي عن طريقة خطوات التقديم الآتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الآتي: مستشفى الملك فيصل.
- اختيار الضغط علي (بوابة التوظيف).
- التعرف علي جميع الوظائف التي تعرضها منصة التوظيف.
- تحديد التخصص الوظيفي الذي يرغب الشخص بالتقديم بها.
- يجب التعرف علي شروط التقديم الخاصة بالوظيفة.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية والوظيفية المطلوبة من المنصة.
- الضغط علي تأكيد التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم مستشفى الملك فيصل التخصصي kfshrc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.