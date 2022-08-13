نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مستشفى الملك فيصل التخصصي kfshrc في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث توفر المستشفي عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد الراغبين في ذلك، حيث تعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أحد أهم المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط لجميع الأفراد في المملكة العربية السُّعُودية، وقد أعلنت المستشفي عن توافر عدد فرص وظيفية تحتاج للتعيين من جانب المستشفي، بعدد من التخصصات الوظيفية الخالية لدي المستشفي، ويتم التقديم بناءً علي توافر بعض الشروط الواجب أن تتوافر في جميع الأفراد الذين لديهم رغبة في التقديم بالوظائف، وقد تم التوضيح بأن التقديم سوف يكون إلكترونيا لجميع الأفراد، وسوف نوفر لكم رابط تقديم مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن عدد من تخصصات العمل الذي يمكن التقديم بها للجميع، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب منسق إداري أول.

مطلوب اختصاصي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.

مطلوب محاسب مساعد.

مطلوب منسق أبحاث سريرية مساعد.

وظيفة مساعد رئيس تمريض.

وظيفة مساعد مدير إدارة المرافق.

وظيفة اختصاصي تغذية علاجية ثاني.

عدد 2 وظيفة كاتب.

استشاري تخدير بعدد من الوحدات العلاجية.

مطلوب استشاري أمراض الدَّم وزراعة الخلايا الجذعية.

استشاري مسالك بولية.

منسق عمل خاص بخدمات العقود.

عامل حمية.

اختصاصي معمل ثاني الجينوم.

مطلوب رئيس تمريض بأقسام مختلفة.

سكرتير أول.

عامل نظافة.

مساعد مغسلة.

مساعد صيانة.

جزار.

وظيفة مدير للعمليات الخاصة بإدارة العلاقات التي تخص العملاء.

فني شبكات واتصالات أول.

وعدد آخر من التخصصات الإدارية والطبية والخدمية الذي يمكن أن يتم التقديم بها لجميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية.

رابط التقديم بالوظائف الشاغرة

يتم التسجيل في أي وظيفة خالية لدي مستشفى الملك فيصل التخصصي عن طريقة خطوات التقديم الآتية: