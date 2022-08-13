نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. رابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية السُّعُودية، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد الراغبين في ذلك، فمن خلال (برنامَج التأهيل والإحلال)، تم توفير عدد من الوظائف بعدد من التخصصات العمل منها الإدارية والهندسية والوظائف الفنية الخالية، ويمكن التقديم في الوظائف الخالية لكل من يحمل جميع المؤهلات الدراسية الحاصل عليها كل فرد، علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف للأفراد للسعوديين فقط دون جنسيات أخري، ويتم التقديم في الوظائف بشكل إلكتروني لجميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم التخصصات الوظيفية المطلوبة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفير فرص وظيفية خالية يمكن التقديم بها، وقد أوضحت الهيئة بتوافر عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، ومن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي:

وظيفة مدير مشروع.

وظيفة مهندس مدني.

مطور عمل خاص بتطبيقات الهاتف النقال.

مراقب مواد.

مطلوب أخصائية المساندة الفنية.

مطلوب إداري مكتب.

مراقب ميكانيكا.

وظيفة مساعد ميكانيكي.

مشرف مراقبة العمل.

حارس أمن.

وعدد آخر من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الهيئة وفق توافر التخصص الخاص بكل متقدم، علي أن يتم التعيين من جانب الهيئة بعدد من الشركات والمنشآت التي تتبع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية السُّعُودية.

خطوات التقديم بالوظائف الخالية

يتم التقديم إلكترونيا في الوظائف الخالية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع عن طريق تسجيل عدد من البيانات التي تحتاج إليها الهيئة، ويتم التقديم بتنفيذ الخطوات التالية: