نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الجوازات برقم الهوية لمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف المديرية العامة للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم تفاصيل نتائج قبول الجوازات التي تم الإعلان عنها عبر منصة أبشر بشكل إلكتروني، حيث يمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الشاغرة العسكرية الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج الجوازات توظيف من خلال الولوج على رابط موقع المديرية العامة للجوزات السعودية لمعرفة نتائج القبول في الجوازات حيث قام الألف أثناء موعد فتح باب القبول والتسجيل بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية والجوازات الرسمي على شبكة الأنترنت من اجل تقديم على وظائف الجوازات السعودي للالتحاق بالدورة التدريبية التي أتاحتها الجوازات لجميع الخريجين والخريجات من السعوديين والسعوديات .

نتائج قبول الجوازات

الصفحة الرسمية الخاصة بالمديرية العامة للجوزات على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر طالبت جميع المرشحين والمرشحات بدخول على بوابة التوظيف الإلكترونية برنامج ابشر والموقع الرسمي للجوازات من اجل الاستعلام برقم الهوية الوطنية لمعرفة نتائج القبول المبدئي للوظائف السعودية للجوازات كما طالبت منهم الاطلاع على المستندات المطلوبة والأوراق ومعرفة مواعيد الكشف الطبي والمقابلات من اجل استكمال أجراء القبول الثاني على التوالي حتي يتم قبول جميع المتقدمين في وظائف المديرية العامة للجوازات .

وزارة الداخلية السعودي خصصت بوابة الإلكترونية حيث طالبت إدارة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية السعودية الدخول علي المنصة الإلكترونية من اجل أن يستعلم قام بالتسجيل سابقا معرفة نتائج الجوازات توظيف من خلال رقم الهوية وباقي البيانات الضروري أدخال على بوابة التوظيف الالكتروني ابشر جوازات السعودي، التي أعلنت المديرية مؤجرا عن نتائج الجوازات.

تتلخص خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الجوازات من خلال زيارة بوابة أبشر للتوظيف عن طريق شبكة الأنترنت كما هو موضح بالخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

كتابة ( اسم المستخدم + كلمة المرور ) داخل الحقول المخصصة لذالك.

النقر علي أيقونة تسجيل دخول.

سوف يظهر لك أشعار القبول الجوازات.

كتابة رقم الهوية ورقم الملف داخل الخانات الفارغة.

الضغط علي أيقونة بحث.

بعدها سوف تظهر لك تفاصيل نتائج قبول الجوازات للاطلاع علي مواعيد المقابلات الشخصية للكشف الطبي، حيث يمكن الفحص بشكل إلكتروني عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب الخاص بالمتقدم وذلك للاستعلام عن أسماء المقبولين في الجوازات، في النهاية نتمنى لجميع المرشحين والمرشحات التوفيق بأذن الله.