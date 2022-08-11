نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مدينة الملك فهد الطبية.. رابط التقديم kfmc.med.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مدينة الملك فهد الطبية، حيث تم الإعلان من جانب مدينة الملك فهد الطبية، التي تعد أحد أهم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، في التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض، عن فتح باب التقديم من أجل التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها، ويتم التقديم بعدد من الفرص الوظيفية الإدارية، والتقنية، والصحية التي تحتاج إليها المدينة، علي أن يتم التقديم لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى التقديم في الوظائف الخالية لدي مدينة الملك فهد الطبية، وسوف نوضح لكم التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها مدينة الملك فهد الطبية.

مدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن حاجتها لعدد من الأفراد لشغل عدد من الوظائف الخالية لديها، ومن التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها ما يلي:

وظيفة مبرمج.

اختصاصي تمريض.

فني شؤون مرضى.

اختصاصي إمداد وتموين.

اختصاصي تغذية علاجية.

اختصاصي عمل بإسعاف وطوارئ.

كبير اختصاصيي إمداد وتموين.

اختصاصي معامل.

مدقق أجور ورواتب أول.

اختصاصي تخدير.

فني إدارة حالات.

مهندس تقنية معلومات.

سكرتير أول.

محلل نظم أول.

كبير أختصاصي تقنية معلومات.

وعدد آخر من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها المدينة بتجمع الرياض الصحي الثاني، المتوفر التقديم بها عبر منصة المدينة الإلكترونية الخاصة بتقديم جميع المتقدمين للوظائف الخالية.

التقديم بوظائف مدينة الملك فهد الطبية

عبر المنصة الإلكترونية لمدينة الملك فهد، يتوفر لجميع المتقدمين التقديم علي الوظائف الشاغرة لديها، علي أن يتم التسجيل عن طريق إتباع الطرق التالية: