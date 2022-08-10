نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الخطوط السعودية careers saudia في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف الخطوط السعودية، فقد كشفت الخطوط الجوية السعودية عن توفير فرصة التقديم إلى وظائف شاغرة لديها، وقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التقديم للجنسين (للسعوديين والسعوديات) حتي يتم القبول والتقديم إلى طاقم الخدمة الجوية بالخطوط السعودية، ويستطيع حاملي الثانوية العامة فأعلى التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع الأفراد الذين لديهم رغبة في الانضمام للبرنامج، مع العلم بأن التقديم سوف يكون إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالخطوط الجوية، وعبر خطوات إلكترونية سنوفر لكم رابط تقديم وظائف الخطوط السعودية.

تقديم وظائف الخطوط السعودية

يتم التقديم في وظائف الخطوط السعودية وفق عدد من الاشتراطات الواجب أن تتوافر في المتقدمين، ومن أبرز شروط التقديم ما يلي:

ألا يقل عمر كل متقدم عن 20 سنة ولا يزيد العمر الخاص بالتقديم للمتقدم عن 30 سنة (بناءً علي التقويم الميلادي).

ألا يقل الطول المخصص للتقديم لكل متقدم عن 155 سنة فأعلى.

الجنسية السعودية هي شرط أساسي لجميع المتقدمين.

إتقان التعامل باللغة الإنجليزية من حيث التحدث والكتابة.

ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة أو ما هو أعلي مثل (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) ولا يقل التقدير عن جيد.

أن يكون هناك توازن بين كل من الوزن مع الطول (وفق لائحة الخطوط السعودية).

اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالتقديم في الوظائف.

ما هي مهام العمل للوظائف المطلوبة؟

حددت الخطوط الجوية السعودية عدد من مهام العمل الذي سيقوم بها كل متقدم في حال القبول من جانب الإدارة، ومن مسئوليات العمل ما يلي:

المتقدم يعد مسؤول عن السلامة وعن الخدمات وفق مستوى عالٍ بكافة أنحاء المقصورة.

ضمان أن يتم التسليم المستمر لكافة المنتجات على متن الطائرة.

إتقان كل متقدم حل جميع القضايا الصعبة التي قد يواجهها خلال العمل.

أن يساهم كل متقدم في إيصال تجربة عملاء ذو خبرة ومميزة.

رابط تقديم الوظائف الخالية careers saudia

يتم التسجيل في الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها شركة الخطوط الجوية السعودية بالدخول إلى موقع التقديم الآتي (تسجيل الوظائف الخالية) مع اختيار التسجيل للرجال أو النساء وتسجيل جميع المعلومات بشكل صحيح وفق ما يطلبه نموذج التوظيف.