مؤسسة البريد السعودي تفتح باب التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022

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عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة البريد السعودي تفتح باب التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني وذلك في مدينة الرياض ويعد هذا البرنامج من البرامج المميزة التي تهدف الي رفع مستوي المهارة والكفاءة لدي الطلاب الخريجين ويساعدهم البرنامج في تطبيق دراستهم الاكاديمية في مكان العمل الخاص بهم ومن المقرر ان تستمر فترة البرنامج لمدة ثلاث أشهر علي الأقل وسوف يحصل المشاركون في البرنامج علي خبرة عملية كبيرة تساعدهم بعد ذلك في ورش العمل التعليمية وبالنسبة للتخصصات فان جميع التخصصات مطلوبة، وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022.

التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022

وضعت مؤسسة البريد السعودي بعض الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022 واهم هذه الشروط هي:

ان يكون كل من المتقدم أو المتقدمة للوظيفة يحمل الجنسية السعودية.

ان لا يقل معدل المتقدم عن 3.75 من 5 2.75 من 4 للقبول.

اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بنجاح.

ان يكون لدية مهارات في التعامل مع مايكروسوفت أوفيس.

ان تكون فترة التدريب لا تقل عن ثلاث اشهر.

المستندات المطلوبة:

يتطلب منك التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022 العديد من الأوراق والمستندات وهي:

خطاب رسمي من الجامعة التي تدرس بها.

احضار بطاقة الأحوال الخاصة بالمتقدم.

السجل الأكاديمي للمتقدم للوظيفة.

موعد التسجيل في التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022

من المقرر ان يبدا التسجيل في البرنامج بداية من اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 وينتهي موعد التسجيل خلال الـ 6 أيام المقبلة ويمكنك التقديم الي البرنامج من خلال منصة سبل الالكترونية التابعة للبريد السعودي وتتمثل رحلة البرنامج في عدة خطوات أولا اللقاء التعريفي (المقابلة الشخصية) والتي لابد من اجتيازها للقبول بعد ذلك سيكون هناك زيارة ميدانية ثم الانضمام الي الإدارة المعنية وبعد ذلك الابتداء في الجلسات التدريبية وستكون المرحلة قبل الأخيرة وهي مرحلة التقييم ثم مرحلة التخرج.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني 2022 وطريقة التقديم وكافة الشروط اللازمة للقبول في البرنامج.