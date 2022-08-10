نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برواتب تبدأ من 9,000 ريال.. صيدلية غاية تعلن عن وظائف (للجنسين) بمجال الصيدلة بمكة وجدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت صيدلية غاية عن وظائف شاعرة لكلا الجنسين بالمملكة العربية السعودية براتب اول يبدا من 9000 ريال، ويبحث الكثير من الشباب والنساء بشكل يومي داخل المملكة عن وظائف شاغرة بمرتبات جيدة وهناك الكثير من الوظائف المختلفة التي نوفرها لكم بشكل يومي لكي يتمكن كل مواطن من الحصول علي الوظيفة التي تناسبه وتناسب التخصص الخاص به، وتضع صيدلية غاية العديد من الشروط اللازمة لكي تتمكن من القبول والعمل في صيدلية غاية وهو ما نوضحه لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني وأيضا نوفر لكم بالخطوات طريقة التقديم علي الوظيفة بشكل الكتروني.

مطلوب صيادلة سعوديين للعمل بصيدليات غاية من الجنسين

عبر حسابها الرسمي علي LinkedIn أعلنت صيدلية غاية عن احتياجاها لعدد من الصيادلة من الجنسين للعمل بصيدليات غاية في مختلف فروعها وسوف يحصل صيدلي اول علي راتب يبدا من 9000 ريال بشرط ان تكون الخبرة لا تقل عن عامين وذلك بالصيدليات المجتمعية وصيدلي براتب يبدا من 7000 ريال وهناك العديد من المميزات التي توفرها صيدلية غاية وهي:

سوف تعمل في بيئة عمل جيدة ومحفزة للعمل.

سوف تحصل علي بدلات مجزية.

هناك فرص للترقي في العمل وذلك يتوقف علي الجهد والخبرة.

شرط التقديم علي وظائف صيدلية غاية

هناك بعض الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من القبول للعمل في صيدلية غاية بالمملكة العربية السعودية وأهم هذه الشروط هي:

ان يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية.

ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس صيدلة.

ان يكون المتقدم مقيم ومن سكان جدة ومكة.

ان يكون متوفر لدية كارت الهيئة السعودية للتخصصات.

كانت هذه أبرز شروط العمل والحصول علي الموافقة في صيدلية غاية بالمملكة العربية السعودية ويمكنك التقديم للوظيفة من خلال التوجه الي الحساب الرسمي لصيدلية غاية علي منصة لينكد إن والتقديم للوظيفة وكتابة كافة البيانات المطلوبة منك وذلك بعد تسجيل الدخول الي حسابك الشخصي أولا وبعد ذلك تقوم بمليء الاستمارة المطلوبة للتقديم وكتابة كافة البيانات بشكل دقيق.