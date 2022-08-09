الخطوط الجوية السعودية | التقديم بطاقم الخدمة الجوية للجنسين 1444

الخطوط الجوية السعودية، حيث أعلنت الخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية، عن بداية فتح باب التسجيل في وظائفها الخالية، علي أن يتم التقديم للأفراد (السعوديين والسعوديات)، علي أن يتم الانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية بالخطوط السعودية، ويتم التقديم لجميع الأفراد الحاصلة علي مؤهل الثانوية العامة فأعلى، وقد وضحت الخطوط الجوية السعودية بأن التقديم سوف يكون من خلال توافر عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم القبول والتسجيل بشكل صحيح، ويتم التقديم إلكترونيا دون الذهاب لمقرات عمل الخطوط الجوية، وسوف نوفر لكم رابط تقديم وظائف الخطوط الجوية السعودية.

شروط التقديم في الخطوط الجوية

تم التوضيح بأن التقديم في الخطوط الجوية إلى طاقم الخدمة الجوية، سوف يكون بتوافر شروط التسجيل التالية علي جميع الأفراد، وفيما يلي شروط التقديم:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملي الجنسية السعودية.

الحد الأدنى للتقديم هو الحصول علي مؤهل الثانوية العامة (الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس) علي أن لا يقل التقدير عن (جيد).

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية بالتحدث والكتابة.

ألا يقل العمر الخاص بكل متقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن عمر 30 (وفق التقويم الميلادي).

ألا يقل الطول الخاص بكل متقدم أو متقدمة عن 155 عام فأعلى.

الحد الأدنى للطول الخاص بالمتقدم مع رفع الذراع 212 سم لأطراف الأصابع الخاصة باليد.

أن يكون تناسب بين الوزن والطول لكل متقدم (وفق المعايير الخاصة بالخطوط السعودية).

يجب أن يتم اجتياز المراحل الخاصة بالقبول المقررة.

مزايا العمل

يتم التقديم في الوظائف وفور القبول يتمتع المتقدم بالحصول علي عدد من المميزات، التي من أهمها ما يلي:

الحصول علي راتب شهري تنافسي.

الحصول علي بدل نقل.

توافر الحصول علي بدل سكن 3 رواتب أساسية كل عام.

توفر الخطوط الجوية تأمين طبي للموظفين ومن يعولنهم.

صرف بدل إنتاجية وسفر.

توفير قسيمة سفر وتذاكر بسعر مخفض للموظف والأفراد المعالين المستحقين.

رابط التسجيل في وظائف الخطوط الجوية

يتم التقديم إلكترونيا عن طريق الدخول إلى الرابط التالي: طاقم الخدمة الجوية، علي أن يتم تسجيل نموذج التوظيف وفق ما يتم طلبه من المنصة من بيانات واجبة التسجيل حتي يتم قَبُول التسجيل الخاص بجميع المتقدمين.