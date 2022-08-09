التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي 1444 في الرياض بمختلف المجالات

التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي 1444 من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية ونرصد لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بـ وظائف المجلس الصحي السعودي والشروط المطلوبة للتقديم والقبول وطريقة التقديم الصحيحة حيث يوفر المجلس الصحي بالسعودية بشكل مستمر وظائف شاغرة تخصصات ومجالات مختلفة لكلا الجنسين لكي يعطي فرصة امام الشباب والنساء للعمل والوظائف التي نوفرها لكم في هذا المقال متوفرة في الرياض وبالتالي يمكن لجميع المقيمين في الرياض الاطلاع علي الوظائف والتقديم في التخصص المناسب لهم.

التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي 1444

يحرص المجلس الصحي السعودية 1444 علي توفير عدد كافي من الموظفين في مختلف التخصصات لتغطية كافة الاحتياجات وخدمة المرضي بأكمل وجه كما انه يوفر كافة خدمات الرعاية الصحية وضمن احتياجاته التي يسعي للقيام بها هو الحصول علي موظفين في العديد من المجالات المختلفة وهي:

مدير إدارة الأمن السيبراني بشرط الحصول علي درجة البكالوريوس او ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص الخاص به.

أخصائي مخاطر أمن سيبراني بشرط خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص الخاص به وحصوله علي درجة البكالوريوس.

مديرة إدارة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي.

مدير مكتب إدارة البيانات.

طريقة التقديم في وظائف المجلس الصحي السعودي 1444

اعلن المجلس الصحي السعودي 1444 انه يمكن للمواطنين التقديم بشكل رسمي بداية من يوم 3 أغسطس وذلك من خلال الموقع الرسمي لـ المجس الصحي السعودي عبر شبكة الانترنت ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة التقديم علي الوظائف بكل سهولة وبشكل الكتروني: