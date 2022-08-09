نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود، موعد وطريقة التقديم لكل التخصصات والمؤهلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الخاص بالتوظيف، عددا من الوظائف المطلوبة والفرص الشاغرة في العديد من التخصصات والمؤهلات المختلفة والتي يتم تقييمها وتحديدها بحسب شروط وحاجة كل وظيفة على حدة، ومعظم تلك الوظائف المطلوبة يكون مكان العمل بها مدينتي الرياض ومكة.

كما أعلنت الجامعة جميع تفاصيل الخاصة بتلك الوظائف، حيث حددت موعد التقديم والذي يبدأ من يوم الأحد 8 اغسطس 2022، ويستمر فتح باب التقديم في الوظائف الشاغرة عبر موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية حتى خلال شهر محرم الجاري 1444 هجريا.

الوظائف المطلوبة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

شملت الوظائف الشاغرة العديد من التخصصات والفرص المختلفة والتي سوف نستعرضها وهي كالتالي:

أخصائية تمريض، مكان العمل “جدة” وأخر موعد للتقديم بها هو يوم الأربعاء 17 اغسطس الجاري.

مهندس ميكانيكي ومهندس معماري، مكان العمل “الرياض” وأخر موعد للتقديم بها يوم الخميس 11 اغسطس.

أمين مكتبة / مساعد أمين مكتبة، وقد حددت أن أخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة هو يوم الأربعاء 17 أغسطس.

دعم فني أول “مكان العمل مدينة جدة والتقديم حتى يوم 23 أغسطس”.

دعم فني ثاني “جدة”.

محاضر علم تشريح “جدة”.

مفتش سلامة خاص.

أخصائي موارد بشرية “الرياض”.

مشغل خاص رسومات “الرياض”.

منسق تطوير مهني، مكان العمل “جدة” والتقديم مستمر بها حتى يوم الأربعاء 10 أغسطس.

وكذلك نشرت وظائف إدارية، حيث طلبت إداري ثاني عقود ومدير قواعد بيانات.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود:

يتم التقديم للوظائف الشاغرة عبر الموقع الخاص بجامعة الملك سعود الخاص بالوظائف وهو عبر الرابط التالي هنا

حيث يقوم المتقدم باختيار التخصص المطلوب ويقرأ الشروط والمؤهلات المطلوبة لتلك الوظيفة ثم يضغط على التحاق أو Apply والتي تنقله إلى صفحة يقوم من خلالها بملء جميع بياناته ومؤهلاته ثم يقوم بارفاق السيرة الذاتية الخاصة به، وكذلك ارفاق جميع المستندات الخاصة به وهي المؤهل العلمي وشهادات الخبرة التي يمتلكها إن وجدت ثم يختار تقديم للوظيفة.

بعد التقدم للوظيفة يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية للاشخاص الذين تقدموا وتم ترشيحهم وخلال المقابلة يقوم المتقدم بتسليم جميع الأوراق والمستندات الخاصة به.