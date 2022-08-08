شروط التوظيف في بنك الراجحي للنساء 1444 وظائف مصرف الراجحي

شروط التوظيف في بنك الراجحي للنساء 1444 اعلن بنك الراجحي عن توفير العديد من الوظائف المختلفة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية لمن يرغب في الحصول علي فرصة مميزة داخل بنك الراجحي، وهناك بعض الشروط اللازمة لكي تتمكن من القبول في بنك الراجحي وهو ما نعرضه لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

شروط التوظيف في بنك الراجحي للنساء 1444

بنك الراجحي احد ابرز واشهر البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية فهو من المصارف الرسمية المميزة التي تأسست لأول مرة في عام 1957 ولدية عدد كبير من العملاء حيث يمتلك بنك الراجحي اكبر شبكة فروع داخل السعودية حيث يمتلك ما يزيد عن 500 فرع داخل كافة المدن والمناطق بالمملكة ويرجع ذلك الي ثقة العملاء به وكونه من افضل البنوك الإسلامية التي تتبع الشريعة الإسلامية في تعاملاتها.

يضع بنك الراجحي بعض الشروط اللازم توافرها لكي يمكنك القبول في الوظائف المتاحة ومن أهم هذه الشروط هي:

ان تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.

تكون المتقدة للوظيفة تتحدث اللغة الإنجليزية بإتقان.

من الشروط اللازمة للقبول ان تكون المتقدمة خريجة حديثا من الجامعة.

ان تكون المتقدمة حاصلة علي بكالوريوس ماجستير في التخصص الخاص بها.

أيضا من الشروط الأساسية التي وضعها بنك الراجحي ان يكون الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو “3.75 / 5 أو 2.75 / 4”.

تخصصات وظائف بنك الراجحي نساء 1443

يوفر بنك الراجحي العديد من التخصصات المختلفة التي يمكنك الالتحاق بها وابرزها هي:

إدارة الأعمال.

الاقتصاد.

المحاسبة.

إدارة مشاريع.

هندسة صناعية.

التسويق.

التجارة الإلكترونية.

نظم المعلومات الإدارية.

كيف اسجل في وظائف بنك الراجحي للنساء

يمكنك التقديم علي وظائف بنك الراجحي بشكل الكتروني من خلال أتباع الخطوات التالية: