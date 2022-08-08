نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.. 49 وظيفة بدون شرط الخبرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف قطاع التعليم بالهيئة المكلية في الجبيل وينبع عن توافر وظائف الهيئة الملكية في 49 وظيفة مختلفة ما بين وظائف فنية وإدارية وفنية بدون خبرة سابقة للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية من حاملي شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلوم، في مجالات مختلفة ما بين العمل في قيادة السيارات و الميكانيكا وعمال النظافة وفنيي اللحام ومراقبي الأمن وغيرها من مجالات العمل بالمصانع السعودية، برواتب تترواح ما بين 7,000 إلى 10,000 ريال سعودي حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع

ويتميز إعلان وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بعد اشتراط الخبرة في المتقدمين لشغل الوظائف، على أن العمال من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية.

وتتمثل وظائف الهيئة الملكية 1444 فيما يلي:-

فرصة عمل سائق للرجال بساتكو “الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء”.

وظيفة مشرف إداري للرجال، ومشرف ورشة للرجال، ووظيفتي مراقب عمال نظافة للرجال.

العمل في وظيفتي ميكانيكي ديزل وبنزين للرجال، ووظيفة فني لحام للرجال، وفني تشحيم و2 مساعدي ميكانيكي.

27 وظيفة مشغل معدات للرجال.

كهربائي سيارات للرجال، ومراقب عمال ميكانيكا.

أمين مستودع للرجال، ومشغل اتصال موحد.

مشرف مراقبة العمل، وإداري مكتب، ووظيفية مراقب ميداني للرجال بالشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء “ساتكو”.

مراقب ميكانيكا، ومراقب مواد للرجال بالشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء “ساتكو”.

العمل في وظيفية مطور تطبيقات الهاتف النقال للرجال والنساء بشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وظيفة أخصائية المساندة الفنية للنساء بشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بوابة القبول

وعن كيفية التقديم في وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بعد الإعلان عن توافر 49 وظيفة شاغرة ضمن مشروع التوطين في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:-