رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 للنساء برتبة جندي ابشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 للنساء عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في أمن المنشآت نساء للتعيين على رتبة جندي اعتباراً من الأسبوع القادم، وأوضحت الإدارة أن المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

علماً بأنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل للرجال المتقدمين على رتبة جندي أو وجندي موسيقى في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس، وفي انتظار إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمين المنطبق عليهم شروط أمن المنشآت المعلنة، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شروط تقديم أمن المنشآت نساء، بالإضافة إلى الحصول على رابط التقديم على أمن المنشآت ابشر للتوظيف وزارة الداخلية الرسمي.

رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمن المنشآت للكادر النسائي للالتحاق بقطاع قوات أمن المنشآت التابع للأمن العام بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل.

وحددت إدارة القبول المركزي المؤهل الدراسي المناسب للرتبة المعلنة، حيث تستقبل طلبات التسجيل في أمن المنشآت للنساء الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيتم تفضيل المتقدمة التي تحمل مؤهلاً أعلى “الدبلوم – البكالوريوس”، وذلك للتعيين على رتبة جندي بالقطاع العسكري.

وقد تم التأكيد على استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق بقوات أمن المنشآت عن طريق منصة ابشر للتوظيف العسكري المختصة باستقبال طلبات التوظيف للعديد من القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، فمن ترغب في الحصول على رابط التقديم الرسمي، يمكنها ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 (jobs.sa).

موعد فتح التسجيل في قوات أمن المنشآت للنساء

أما عن مواعيد استقبال طلبات التقديم على قوات أمن المنشآت المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف، فمن المقرر أن تستمر المنصة في استقبال طلبات التسجيل لتعبئة بيانات النموذج المبدئي خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم للنساء في أمن المنشآت اعتباراً من السبت بتاريخ 6 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 8 محرم 1444هـ الساعة العاشرة صباحاً.

ينتهي التسجيل في قوات أمن المنشآت في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 13 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 11 أغسطس 2022م.

شروط تقديم قوات أمن المنشآت نساء

أن تكون سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من كانت إقامتها مع والدها خلال تأدية خدمة للمملكة في خارجها. حسن السيرة والسلوك. لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، ويفضل من لديها مؤهلاً أعلى. لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. لا تكون قد أنهيت خدماتها من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية. ألا تكون موظفة بأي جهة أو قطاع حكومي. لا يقل الطول عن 155 سم. ألا يقل العمر عن 21 عام، ولا يزيد عن 40 عام. عدم الزواج من غير مواطن سعودي.

كما يجب اجتياز الاختبارات والإجراءات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية، ويتاح التقديم من خلال منصة ابشر للتوظيف عن طريق اتباع رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 الرسمي المرفق.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

التقديم على أمن المنشآت رجال

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بشكل رسمي عبر منصتها الإلكترونية “ابشر توظيف” عن فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت للرجال الحاصلين على المؤهل المطلوب للتعيين على الرتب (جندي أول – جندي موسيقى) مع بداية الأسبوع الجاري.

وقد أوضحت أنه سيتم التعيين على الرتب المشار إليها بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية بعد إعلان نتائج القبول المبدئي فور الانتهاء من إجراء عمليات الفرز والمفاضلة بين المتقدمين، وفور حلول موعد التقديم على وظائف أمن المنشآت الخاصة بالرجال المعلن عنها رسمياً من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي، فمن المقرر أن يتم تفعيل رابط التقديم على أمن المنشآت بشكل تلقائي عبر منصة ابشر للتوظيف.

حيث تختص بوابة ابشر توظيف في استقبال طلبات التسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها لديها للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الخدمة الإلكترونية، فمن يرغب الحصول على رابط التسجيل في وظائف ابشر المتاحة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 المرفق أعلاه.

متى تقديم أمن المنشآت 1444

بعد إعلان قطاع قوات أمن المنشآت عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال بشكل رسمي، فقد تم تحديد موعد التسجيل في أمن المنشآت من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي، حيث من المقرر أن تبدأ منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على أمن المنشآت خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

يبدأ التسجيل في أمن المنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 1 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 30 يوليو 2022م.

تنتهي فترة التسجيل يوم الخميس الموافق لتاريخ 6 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2022م في تمام العاشرة صباحاً.

وفور فتح باب القبول والتسجيل في أمن المنشآت رجال، فيتاح التقديم على الوظيفة المناسبة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الوظائف المتاحة أعلى الصفحة الرئيسية لمنة أبشر توظيف، ومن ثم اختيار الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم (جندي أول – جندي)، ثم قراء شروط التقديم على امن المنشآت، والتأشير في مربع الموافقة على الشروط والقواعد، ثم النقر على تقديم الطلب.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022

شروط أمن المنشآت 1444

أن يكون المتقدم سعودي أصلاً ومنشأً، ويستثنى من شرط المنشأ، من نشأ مع والديه خلال تأدية خدمة للدولة في خارجها. حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المركز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. لا يكون المتقدم موظفاً بأي قطاع من القطاعات العامة الحكومية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية المعمول بها. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. الحصول على المؤهل التعليمي والفني المطلوبين، ومصادقته من جهة الاختصاص. اجتياز اختبارات وإجراءات القبول والمقابلة الشخصية.

التقديم على أمن المنشآت 1444

بعد التأكد من توافر شروط التقديم المرفقة أعلاه، والتعرف على الرتبة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم، فيتم التوجه إلى منصة ابشر توظيف باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية، والضغط على الرتبة المرغوب في التقديم عليها والمناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه.

ثم التأشير في مربع الموافقة على شروط وقواعد الوظيفة بعد الإطلاع عليها، والنقر على تقديم الطلب، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب والجوال، ثم النقر على موافق، وسيتم التحويل إلى صفحة نموذج التقديم الأولي لإكمال عملية التسجيل في أمن المنشآت.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة لأمن المنشآت 1444

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف أمن المنشآت المعلنة، فمن يرغب في معرفة المؤهل المطلوب لكل رتبة والشروط الخاصة بالمؤهل، يمكنه ذلك من خلال التالي:

جندي أول: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى الحصول على دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهلاً أعلى في ذات التخصص، ويمكن الإطلاع على التخصصات المطلوبة لأمن المنشآت من خلال التالي:

المؤهل التخصصات الحصول على دبلوم أو دورة تدريبية معتمدة لمدة عام أو أكثر بعد الثانوية العامة ميكانيكا سيارات – فني لحام – تبريد وتكييف – كهرباء – فني مولدات – فني خراطة – دعم فني حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – برمجيات حاسب آلي.

جندي موسيقى: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشكل عام دون تخصصات.

ويتاح رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 فور حلول موعد التسجيل في القوات عبر منصة ابشر للتوظيف، ويجب على كافة المتقدمين على وظائف أمن المنشآت تحري الدقة عند إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل المبدئي حتى لا يتم استبعاده، حيث يتم استبعاد المتقدم الذي يوجد لديه اختلاف في البيانات المدخلة.