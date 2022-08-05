نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد الوطني للتدريب الصناعي فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة المعهد الوطني للتدريب الصناعي اعلن عبر صفحته الرسمية بتويتر عن فتح باب التقديم ببرامج التدريب والتي تنتهي بالتوظيف. وتضمن التقديم على التدريب المنتهي بالتوظيف كلاً من النساء/ والذكور. وبالمثل تم تحديد موعد التقديم والتي بدأت من صباح يوم الخميس 4 أغسطس 2022 الموافق 5 محرم 1444.

واكد المعهد الوطني للتدريب الصناعي انه يجب على الراغبين في المشاركة في البرنامج التدريبي إكمال نموذج الطلب. وذلك من خلال تسجيل بيانات صحيحة ودقيقة.

المعهد الوطني للتدريب الصناعي

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف من قبل المعهد الوطني للتدريب الصناعي. وذلك للراغبين في التسجيل من حملة الشهادات الثانوية فاعلي وكذلك حملة الدبلوم فأعلي.

بدأ التقديم لبرنامج التدريب المؤدي إلى التوظيف بالمعهد الوطنى للتدريب الصناعى من بداية يوم الخميس 5 محرم 1444. على أن يستمر طلبات الحصول على وظائف في المعهد الوطني مفتوح حتي اكتمال العدد.

يسر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالاحساء، ان يعلن عن فتح باب التقديم (للجنسين) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية و أعلى) وفق المزايا والشروط الموضحة.

•رابط التسجيل: https://t.co/ylFHOgX2vI pic.twitter.com/OtgWgBsssS — NITI (@NITI_KSA) يسر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالاحساء، ان يعلن عن فتح باب التقديم (للجنسين) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية و أعلى) وفق المزايا والشروط الموضحة.

•رابط التسجيل: https://t.co/ylFHOgX2vI pic.twitter.com/OtgWgBsssS — NITI (@NITI_KSA) August 4, 2022

ويجب على الأشخاص الراغبين في التقديم الرجوع إلى شروط القبول في المعهد. حيث يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ودبلوم المدارس فأعلي ويمنحهم العديد من الامتيازات منها:

تقديم وظيفة لجميع الطلاب بعد إكمال البرنامج بنجاح. مكافأة شهرية سخية شهادة معتمدة عند الانتهاء من البرنامج. التسجيل في برنامج التأمينات الاجتماعية. توفير تأمين طبي.

شروط القبول في المعهد الوطني الصناعي 1444

وضع المعهد الصناعي شروط القبول في البرنامج التدريبي لحملة الثانوية العامة والدبلوم ضوابط.وعلى وجه الخصوص وضع الاشتراطات التالية:

ألا يقل عمر المرشح للتقديم عن 18 عامًا ولا يتجاوز عن 24 عامًا. يجب أن يكون المرشح لا يشغل وظيفة في أي من القطاعين العام أو الخاص. عدم تلقي الدعم من صندوق الموارد البشرية. كما يجب التخرج من المدرسة الثانوية بنسبة 75٪ أو أعلى. يجب اجتياز قدرات عامة بنسبة 65٪ فأكثر. حاصل على شهادة لغة إنجليزية معتمدة مثل (IELTS، TOEFL، STEP). فترة تدريب (سنة واحدة) للدبلوم فاعلي.

التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

وضح المعهد الوطني خطوات التقديم للراغبين في الالتحاق بالتدريب المنتهي بالتوظيف علي رابط https://docs.google.com. واكد انه يجب إحضار بعض المستندات الضرورية مثل ( الهوية الوطنية/ شهادة الثانوية العامة/ نتائج اختبارات قياس / شهادة الدبلوم).

في الختام وضحنا تفاصيل التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بواسطة المعهد الوطني للتدريب الصناعي.