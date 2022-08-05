نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على المعهد الوطني للتدريب الصناعي برامج منتهية بالتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن فتح التقديم على المعهد الوطني للتدريب الصناعي والذي يقبل المتقدمين من الرجال والنساء على برامد تدريبية منتهية بالتوظيف في المملكة، وقام المعهد بوضع الشروط وضوابط التسجيل في تلك البرامج لتوضيح كيفية الاستفادة منها والتي تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل واكتساب الكثير من الخبرات التي تساعدهم على تحمل المهام الوظيفية، كما حدد الشروط من يحق لهم التقديم والمتطلبات المرجو تحققها حتى يتم القبول وخوض تلك الدورات التدريبية في المجالات المدعومة، ويعد المعهد ثمرة التعاون ما بين أرامكو السعودية ومؤسسة التدريب التقني.

مواعيد تقديم المعهد الوطني للتدريب الصناعي

قام المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالإعلان عن فتح التقديم على البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف من يوم أمس الخميس الموافق 6 محرم 1444، 4 من أغسطس 2022، وذلك من خلال رابط بوابة القبول الخاصة به أو الخدمة الإلكتروني المخصصة لقبول طلبات التسجيل في البرامج، والذي سوف نقوم بوضعه ضمن التفاصيل التالية.

برامج تدريب المعهد الوطني للتدريب الصناعي

تتوفر البرامج التالية في التقديم على المعهد الوطني للتدريب الصناعي وهي:

برامج حملة الدبلوم فأعلى وشروط التقديم علية:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دبلوم أو أعلى من ذلك

ألا يكون المتقدم طالب أو موظف في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يكون قد سبق دعم المتقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

أن يكون خاصل على شهادة لغة إنجليزية معتمدة (ILEST// TOFEL // STEP).

مدة التدريب في هذا البرنامج هي عام كامل.

ويمكن مسح رابط التقديم من الصور التي قام المركز بإعدادها لتلخيص مزايا ومتطلبات كل برنامج.

برنامج حملة الثانوية العامة فما فوق وشروط التقديم على هذا البرنامج هي:

أن تكون نسبة معدل شهادة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها هي 75 % فأعلى

أن تكون نسبة درجة اختبار القدرات العامة 65 % فأعلى

أن يكون عمر المتقدم او المتقدمة ما بين 18 وحتى 24 عام.

ألا يكون المتقدم طالب

ألا يكون المتقدم موظف في القطاع العام أو الخاص

لم يسبق الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

مدة التدريب 9 أشهر أو 24 شهر دبلوم صناعي.

يسر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالاحساء، ان يعلن عن فتح باب التقديم (للجنسين) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية و أعلى) وفق المزايا والشروط الموضحة.

•رابط التسجيل: https://t.co/ylFHOgX2vI pic.twitter.com/OtgWgBsssS — NITI (@NITI_KSA) يسر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالاحساء، ان يعلن عن فتح باب التقديم (للجنسين) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية و أعلى) وفق المزايا والشروط الموضحة.

•رابط التسجيل: https://t.co/ylFHOgX2vI pic.twitter.com/OtgWgBsssS — NITI (@NITI_KSA) August 4, 2022

مزايا برامج المعهد الوطني للتدريب الصناعي