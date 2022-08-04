جدارة ، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التقديم للجميع على الوظائف التعليمية حيث قامت بتوفير حوالي 12547 وظيفة تعليمية، لمعلمين المملكة واعتباراً من بعد الغد يوم الثلاثاء الموافق 2 اغسطس 2022 الساعة 9:00 مساء سيبدأ نظام جدار الإلكتروني على منصة مسار بالمنظومة الالكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية الخاصة بالمنظومة وستنتهي فترة التقديم نهائيا يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 في الساعة 12:00 صباحا.

فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالسعودية

بعد أن قامت الوزارة بفتح باب التقديم على الوظائف المعلنة بالمنصه الخاصة بها على تطبيق مسار حددت بعض الشروط للوظائف المعروضة التي يجب توفرها من أجل التقديم على هذه الوظائف ومنها:

يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحدى التخصصات المطلوبة.

يتحقق لدى المتقدم للوظيفة المعايير المهنية والفنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم وان يكون على دراية بمهامة الوظيفية .

يجب معادلة الشهادة التعليمية فى المملكة العربية السعودية ، إذا كان المتقدم حاصل على شهادة جامعية من خارج المملكة فقد إتاحة المنظومة التقديم لمثل هذه الحالات لتيسير العمل داخل المنظومة واتاحة الوظائف للجميع وعدم اقتصارها على طرف معين .

توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب للتقديم ، حيث سيتم رفعها على موقع جدارة اتوماتيكي.

انتظر حتى بتم رفع كا بياناتك على الموقع

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية

بعد توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لمقدم الطلب للتقديم، يتم التقديم باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع منصة جدارة من خلال هذا الرابط https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx

ثم نقوم بكتابة الاسم ورقم الهوية وكلمة السر.

ثم نقوم بكتابة الاسم ورقم الهوية وكلمة السر. ان لم يكن لديك حساب بالفعل سيتعين عليك أنشأ حساب جديد على المنصة وسنذكر ان شاء الله هذا فى التحديث القادم بخطوات أنشأ حساب خاص بنا على المنصة.

كما أنه بعدها يتم كتابة رمز التحقق المرئي.

حيث أنه ثم الضغط على زر الدخول.

كما أنه ومن الصفحة الرئيسية نقوم باختيار التقديم على وظائف منصة جدارة.

يتم اختيار الوظيفة المتقدم لها من القائمة الخاصة بالوظائف.

يتم اختيار الوظيفة المتقدم لها من القائمة الخاصة بالوظائف. كما أنه الخطوة التالية هو أن يتم ملء البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

ثم الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام، وترفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي النهاية يتم الضغط على زر التسجيل.

ونأمل ان نكون افدناكم ببعض المعلومات وانتظروا خطوات التسجيل بتطبيق مسار فى التحديث القادم