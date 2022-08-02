وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للجنسين 1444

وظائف الشؤون الصحية، حيث أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن بداية توفيرها لعدد من الوظائف الإدارية الخالية لديها، علي أن يتم العمل في مجال الدعم الإداري وبمجال السكرتارية، وقد أوضحت الشؤون الصحية بأن التقديم في الوظائف الخالية متاح لكلا (الجنسين) من الرجال والنساء ويتم العمل في مدينة (الرياض)، وقد تم التوضيح بأن التقديم سوف يتم علي عدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها وزارة الحرس الوطني، علي أن يتم التقديم وفق عدد من الشروط الخاص بكل وظيفة مطلوبة لدي الوزارة، ويتم التقديم في الوظائف الشاغرة بوظائف الحرس الوطني بشكل إلكتروني، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية.

وظائف الشؤون الصحية

تم تحديد عدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومن تخصصات العمل المطلوبة ما يلي:

مطلوب مساعد إداري: علي أن تتوافر شروط ومتطلبات الوظيفة كما يلي: يجب الحصول علي درجة البكالوريوس بتخصصات العمل التالية (قسم إدارة الأعمال، قسم العلاقات العامة، قسم الأدب الإنجليزي، قسم اللغات والترجمة، تخصص الفنون، تخصص العلوم التطبيقية، تخصص تقنية المعلومات) أو ما يعادل هذه الشهادة. توافر خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال العمل. الحصول على تدريب بمجال العمل بعد أن يتم التخرج (لا يتوجب توافر الخبرة المسبقة).

مطلوب محلل الموارد البشرية: ويتم التقديم بهذه الوظيفة وفق توافر هذه الشروط: الحصول علي درجة البكالوريوس بتخصص الأقسام التالية (الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو قسم الإدارة العامة) أو ما يعادل هذا المؤهل. توافر خبرة سابقة لكل متقدم أو عن طريق برنامج تطوير الكوادر السعودية المتعلق بإدارة التدريب والتطوير.



طريقة التقديم بالوظائف الخالية بالحرس الوطني

التقديم على وظائف الحرس الوطني متاح عن طريق الدخول علي الرابط التالي: وزارة الحرس الوطني، علي أن يتم الدخول لمحتوي الوظائف الخالية بالموقع، واختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل فرد، مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتوظيف المطلوبة من جانب الوزارة بشكل صحيح، ثم النقر تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتواصل، ثم تأكيد تسجيل طلب التوظيف.