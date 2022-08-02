نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة .. تقديم قوات الأفواج الأمنية 1444 عبر موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قامت بفتح باب تقديم قوات الأفواج الأمنية للوظائف الشاغرة العسكرية للكادر الرجالي والنسائي بمختلف الوظائف العسكرية المتاحة الآن للنساء والرجال وفقا إلى شروط التسجيل في الأفواج الأمنية، من خلال هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم رابط موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف لكي يتمكن جميع الأشخاص الراغبين في التقديم عبر بوابة التسجيل القبول الموحد للطلاب والطلبات الحاصلين علي لشهادة الثانوية العامة.

يمكن لجميع المواطنين والمواطنات المنطق عليهم شروط القبول في الأفواج الأمنية التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بوابة أبشر للتوظيف وذالك حتي يتمكن الشباب الراغب في التقديم تعبئة كافة البيانات بطريقة صحيحة كما هو موضح لكم بالخطوات الموضحة لكم أداناه، والتي نؤكد علي ضرورة تسجيل كافة البيانات بصورة صحيحة لكي يتم الموافقة علي طلبك من اجل الالتحاق بالوظائف العسكرية.

تقديم قوات الأفواج الأمنية

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن التخصصات المطلوبة لوظائف قوات الأفواج الأمنية برتبة (جندي وجندي أول) للكادر الرجالي والنسائي لتعيين في وظيفة حراسة وأمن بالعديد من المدن والمناطق بالسعودية، وذلك من خلال رابط تقديم في الأفواج الأمنية الموضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف من ثم.

من ثم. بأعلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية سنقوم بالضغط علي الوظائف المتاحة من ثم.

سنقوم بتحديد الوظيفة المطلوبة من ثم.

سنقوم بالاطلاع علي تفاصيل وظائف شؤون الأفواج الأمنية لمعرفة الشروط المطلوب توفرها من ثم.

سنقوم بالموافقة علي شروط القبول في الأفواج الأمنية من ثم.

سنقوم علي أيقونة تقديم الأفواج الأمنية لإرسال الطلب بشكل إلكتروني.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة شديدة وذلك حتي لا يتم استبعاد طلبك من ثم.

الضغط على أيقونة التالي من ثم.

كتابة بيانات شهادة المؤهل الدراسي من ثم.

الضغط على أيقونة حفظ لإرسال الطلب.

وفي الختام وضعنا لكم رابط التقديم على الأفواج الأمنية لكي يتمكن جميع الراغبين والراغبات في التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية بوابة التوظيف التابع لمنصة ابشر الإلكترونية، حيث أوضحت وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية بان عملية التقديم سوف تبدأ بداية من اليوم وتستمر لمدة عشرون يوما من تاريخ فتح باب القبول والتسجيل.