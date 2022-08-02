نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الان عن نتائج قبول الأفواج الأمنية 1444 برقم الهوية عبر بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة أبشر للتوظيف فعلت رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية 1444 ، حيث يمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات علي الوظائف العسكرية الشاغرة لدي وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية يمكنهم الاستعلام برقم الهوية الوطنية ورقم الطلب لمعرفة نتائج القبول المبدئي أو القبول النهائي علي رتبة جندي وجندي أول علي حسب شروط القبول في الأفواج الأمنية التي سوف نستعرضها مع حضراتكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري فتابعوا معانا قراءة السطور القادمة.

شروط القبول الافواج الامنية

أن يكون الشخص المتقدم /ة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون الشخص المتقدم /ة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون الشخص المتقدم /ة لديه هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية.

أن تكون يكون الشخص المتقدم /ة حاصل على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يتنـاسب الوزن مع الطول على حسب اللائحة الطبية.

نتائج قبول الأفواج الأمنية 1444

يمكن لكافة الراغبين والراغبات معرفة نتائج القبول المبدئي الأفواج الأمنية عبر موقع أبشر السعودي الذي سوف نرفق لحضراتكم من خلال النقاط التالية لكي يتمكنوا الجميع من معرفة مواعيد المقابلات الشخصية والكشف الطبي لاستكمال باقي مراحل التقديم في الأفواج الأمنية.

الدخول علي رابط بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف عبر محرك بحث جوجل من ثم.

عبر محرك بحث جوجل من ثم. الدخول علي رابط استعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية من ثم.

كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص المتقدم من ثم.

كتابة رقم الطلب من ثم.

النقر علي أيقونة عرض.

سوف يظهر أعلان نتائج القبول الأفواج الأمنية بالتفاصيل للشخص المستعلم.

بعدها تقوم كافة النساء والرجال في المملكة العربية السعودية بإحضار كافة المستندات المطلوب توفرها للذهاب إلى مقر لجنة القبول والتسجيل في الموعد المعلن بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، وذلك من اجل للعمل في وظائف الحراسة والأمن علي حسب توزيع تخصصات النساء التي ستكون في وظائف الحراسة والأمن بالسعودية.

كلية الملك فهد الأمنية أتاحت رقم خدمة عملاء للاتصال علي الرقم الموحد الخاص بها علي رقم الهاتف 00966112464444، وذالك حتي يستطيع كافة المتقدمين والمتقدمات المراسلة عبر البريد الإلكتروني [email protected] لمعرفة كافة التعليمات والإرشادات التي يستوجب توفرها أثناء المقابلة الشخصية داخل مقر الكشف الطبي لاستكمال باقي مراحل القبول النهائي بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة من اجل التقيد بها