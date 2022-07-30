رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 رجال jobs.sa التخصصات المطلوبة للثانوي

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في أمن المنشآت للرجال الحاصلين على المؤهل الدراسي المعلن عنه، وذلك للتعيين على رتبة جندي أو جندي موسيقى على حسب المؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم سواء كان مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم والدورة التدريبية المعتمدة، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شروط تقديم أمن المنشآت للرجال، بالإضافة إلى الحصول على رابط التقديم على أمن المنشآت ابشر للتوظيف وزارة الداخلية الرسمي.

رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بشكل رسمي عبر منصتها الإلكترونية “ابشر توظيف” عن فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت للرجال الحاصلين على المؤهل المطلوب للتعيين على الرتب (جندي أول – جندي موسيقى) مع بداية الأسبوع الجاري.

وقد أوضحت أنه سيتم التعيين على الرتب المشار إليها بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية بعد إعلان نتائج القبول المبدئي فور الانتهاء من إجراء عمليات الفرز والمفاضلة بين المتقدمين، وفور حلول موعد التقديم على وظائف أمن المنشآت الخاصة بالرجال المعلن عنها رسمياً من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي، فمن المقرر أن يتم تفعيل رابط التقديم على أمن المنشآت بشكل تلقائي عبر منصة ابشر للتوظيف.

حيث تختص بوابة ابشر توظيف في استقبال طلبات التسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها لديها للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الخدمة الإلكترونية، فمن يرغب الحصول على رابط التسجيل في وظائف ابشر المتاحة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 الرسمي (jobs.sa).

متى تقديم أمن المنشآت رجال 1444

بعد إعلان قطاع قوات أمن المنشآت عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال بشكل رسمي، فقد تم تحديد موعد التسجيل في أمن المنشآت من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي، حيث من المقرر أن تبدأ منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على أمن المنشآت خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

يبدأ التسجيل في أمن المنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 1 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 30 يوليو 2022م.

تنتهي فترة التسجيل يوم الخميس الموافق لتاريخ 6 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2022م في تمام العاشرة صباحاً.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022

المؤهلات والتخصصات المطلوبة لأمن المنشآت 1444

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف أمن المنشآت المعلنة، فمن يرغب في معرفة المؤهل المطلوب لكل رتبة والشروط الخاصة بالمؤهل، يمكنه ذلك من خلال التالي:

جندي أول: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى الحصول على دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهلاً أعلى في ذات التخصص، ويمكن الإطلاع على التخصصات المطلوبة لأمن المنشآت من خلال التالي:

المؤهل التخصصات الحصول على دبلوم أو دورة تدريبية معتمدة لمدة عام أو أكثر بعد الثانوية العامة ميكانيكا سيارات – فني لحام – تبريد وتكييف – كهرباء – فني مولدات – فني خراطة – دعم فني حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – برمجيات حاسب آلي.

جندي موسيقى: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشكل عام دون تخصصات.

ويتاح رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 فور حلول موعد التسجيل في القوات عبر منصة ابشر للتوظيف، ويجب على كافة المتقدمين على وظائف أمن المنشآت تحري الدقة عند إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل المبدئي حتى لا يتم استبعاده، حيث يتم استبعاد المتقدم الذي يوجد لديه اختلاف في البيانات المدخلة.