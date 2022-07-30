أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن حاجتها للتوظيف إحدى عشر ألفاً وخمسمئة وسبعة وأربعون وظيفة في عدة تخصصات متنوعة من خلال منصة جدارة، حيث حددت موعد وشروط التقديم على وظائف منصة جدارة، وتأتي الوظائف جميعها بنظام التعاقد الرسمي طبقا إلى لائحة الموارد البشرية. كنا يمكن للشبات والفتيات التقديم للحصول على الوظائف المطلوبة في خمسة وأربعون إدارة تعليمية، عبر بوابة جدارة على رتبة معلم ممارس.

أعلان موعد وشروط التقديم على الوظائف الشاغرة بمنصة جدارة لعام 1444 هـ

تم إنشاء المنصة عام 2011، فهي تخدم عدد كبير من المواطنين السعوديين وتحديداً الشباب من الجنسين، وأعلنت عن بدأ التقديمات على الوظائف التعليمية الشاغرة، يوم الأحد الموافق 2/1/1444 ه‍ـ حتى 9/1/1444 ه‍ـ من الشهر نفسه، وينتهي التقديم في تمام الساعة الثانيه عشر صباح يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 هـ / 7 أغسطس 2022. حيث يتم إعلان النتائج، يوم السبت الموافق 15 محرم 1444هـ / 13 أغسطس 2022، وذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني jadara، وفي السطور التالية سوف نقدم لجميع الشعب السعودي موعد وشروط التقديم على وظائف منصة جدارة.

شروط التقديم على وظائف منصة جدارة

انطباق شروط الوظيفة على المتقدم.

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على شهادة جامعية في مجال التخصص أو معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

تحقيق المتقدم للضوابط المهنية، وشروط مزاولة مهنة التعليم داخل المملكة.

استيفاء متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية.

طريقة التسجيل والتقديم

الدخول إلى رابط منصة جدارة الإلكترونية

تسجيل الدخول لحساب المتقدم عبر جدارة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، تحديد جنس المتقدم، رمز التحقق المرئي، والضغط على أيقونة التقديم على وظائف جدارة.

الذهاب إلى صفحة تعبئة بيانات التقديم على الوظائف.

اختيار الوظائف المراد التقديم وإضافتها إلى القائمة الشخصية.

النقر على حفظ.

الاطلاع على الوظائف الشاغرة التي تعرضها المنصة، وهي وفق الرغبات المسجلة.

أختيار الوظيفة المناسبة.

الاطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة.

الموافقة على الشروط.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة تقديم.

ملحوظة هامة

يجب أن يمتلك المستخدم حسابًا على منصة جدارة.

يجب الموافقة على دقة وصحة البيانات الموجودة في النظام الإلكترونية للمنصة.

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فما فوق.

يشترط أن لا يكون المتقدم يعمل في أي من الوظائف الحكومية.

الالتزام بتوفير جميع المستندات التي تطلبها المنصة عند التسجيل.

يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة ومعلن عنها، ومن الضروري أن تكون متوافقة مع الشهادة العلمية الحاصل عليها المتقدم.

التخصصات المطلوبة لوظائف منصة جدارة 1444