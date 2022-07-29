نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جدارة للوظائف التعليمية 1444 هـ على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تعلن عن توافر وظائف تعليمية من خلال رابط جدارة للوظائف التعليمية 1444 هـ على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية، حيث أعلنت يوم أمس عن مواعيد بدء التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس من خلال نظام جدارة الالكتروني، وذلك بما يتناسب مع سد احتياجات الوزارة الناتج عن التطورات الأخيرة المستحدثة في منظومة التعليم بالمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال جميع تفاصيل مواعيد التقديم على الوظائف والتخصصات المتاحة والشروط وما إلى ذلك.

مواعيد ورابط جدارة للوظائف التعليمية 1444 هـ

نقدم لكم رابط التقديم على خدمة جدارة للوظائف التعليمية 1444 هـ، مع العلم أنه يمكنكم التسجيل في جدارة من خلال التسجيل في الخدمة، أو التسجيل من خلال حسابك في بوابة النفاذ الوطني الموحد واستكمال البيانات ثم التقديم على الوظائف المعلنة.

مع العلم أن مواعيد التقديم على الوظائف هي كالتالي؛

بداية التقديم: حيث سيفتح باب التقديم اعتباراً من يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص.

نهاية فترة التقديم: حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً.

يوم إعلان النتائج: بحيث يتم إعلان النتائج يوم السبت 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م.

#انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) #انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم 1444 هـ مسار جدارة

حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص. في حالة الشهادات الصادرة من الجامعات خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.ا إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

إذاً ما هي التخصصات المتاحة للتقديم عليها

ومن المعروف أن الوزارة تلجأ إلى توظيف كوادر تعليمية جديدة لسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، كما أنها تسعى إلى توفير الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، من أجل تحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير المنظومة التعليمية كجزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك وفق التخصصات المتاحة والتي تشمل الآتي؛