جدارة وظائف وزارة التعليم تفتح باب التقديم على 11547 وظيفة رتبة معلم ممارس

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عمر شويل - جدة جدارة تستقبل طلبات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر منصة مسار؛ حيث أعلنت الوزارة عن طرح 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء، للتعيين على رتبة معلم ممارس، حيث تعد جدارة منصة التوظيف الإلكتروني التي يسجل من خلالها الباحثين عن العمل البيانات والمؤهلات العلمية، من أجل الحصول على وظيفة تتناسب مع تلك المؤهلات والخبرات، حيث تعلن الجهات الحكومية عن الوظائف الشاغرة وتفتح باب التقديم عبر جدارة، ليتم مراجعة البيانات ومن ثم تحديد نقاط الترشيح آليًا للمتقدمين، وفيما يلي سنتعرف على طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444.

جدارة وظائف وزارة التعليم

بدء التقديم على جدارة وظائف وزارة التعليم التي أعلنت عنها اليوم بنظام التعاقد الرسمي، وذلك لتعيين الرجال والنساء على رتبة معلم ممارس، بما يتفق مع ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وقد استهدفت الوزارة من إعلان الوظائف التعليمية جدَارة 1444 تحقيق الاستثمار الفعّال للكوادر البشرية داخل منظومة التعليم، الأمر الذي يترتب عليه تحسين نواتج التعليم من كافة الجوانب، المعرفية منها والمهارية، فضلًا عن سد الشواغر في المشاريع الجديدة في قطاع التعليم على مستوى المملكة، حيث تحتاج مسارات الثانوية العامة والخطط الدراسية الجديدة للمدرسين على درجة عالية من الكفاءة، الأمر الذي يساهم في نهاية الأمر إلى تحقيق استراتيجية وزارة التعلِيم.

التقديم على الوظائف التعليمية جدارة

بعد الإطلاع على وظائف وزارة التعليم 11547 وظيفة، يتم التقديم عبر منصة مسار، كالتالي:

ينتقل المستخدم إلى رابط التقديم على وظائف جدارة. يضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. يسجل رمز الصورة المرئية كما هو بالشكل، ثم يضغط على تسجيل دخول. ينقل رمز التأكيد الذي يرسله النظام على رقم الجوال كما هو، ثم يضغط على متابعة. يضغط على إعلانات الوظائف التعليمية. يختار وظائف وزارة التعليم. يبدأ في كتابة البيانات المطلوبة، ثم يوافق على الشروط والأحكام. يرفق المستندات إذا طلب النظام ذلك، ثم يضغط على تقديم.

شروط وظائف وزارة التعليم

حددت وزارة التعليم متطلبات التقديم على وظائف جدارة التعليمية، التي تشمل:

الحصول على المؤهل لعلمي المطلوب الذي لا يقل عن البكالوريوس في نفس التخصص.

الالتزام بتحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.

التوافق مع شروط الالتحاق بوظائف وزارة لتعليم التي يحددها كل تخصص.

الحرص على معادلة شهادة المؤهل من وزارة التعليم في حالة صدورها عن جامعات خارج المملكة.

مواعيد التقديم على وظائف وزارة التعليم

تستقبل جدارة للتوظيف طلبات التقديم على وظائف وزارة التعليم يوم الأحد القادم الموافق نهاية شهر يوليو 2 من محرم 1444، وحتى 7 أغسطس الموافق 9 محرم 1444، لذلك يجب الالتزام بشروط التقديم في التخصصات المتاحة، التي تشمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، كما تضم تخصصات إدارة الأعمال، والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.